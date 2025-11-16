阪神は１５日、前西武の元山飛優内野手（２６）を獲得したと発表した。藤川監督は「どういうふうにチームのためにするかを考えるのがこちらの仕事」と話した。藤川監督との一問一答は以下の通り。

−元山が入団発表。期待されるところは。

「それはつくり上げるのは、まだですから、今は全体像を描きつつありますけど、期待するものは日々変わります。彼なりにやってくれればいいので、それをどう使うか、どういうふうにチームのためにするかを考えるのがこちらの仕事」

−戦力補強をチームの活性化とする。

「チームのつくり方ですから。阪神タイガースをどうやったら強く、組織力があるようにつくれるか。そう持っていくかが重要ですから。答えは来シーズンに見せるわけで、今が答えではないですから」

−１６日は今年最後の実戦になる。

「どっちでもいいです（笑）」

−１１日の実戦ではコンスエグラ起用を要望した。

「自分が何を求められているかを把握していなければ、ベンチに入ることは難しい。能力を引き伸ばそうと、ファーム組織では指導されていますから。結局１軍に来た時に犠打であったり、チームに対する貢献っていうのを習っていないですから。もう変えて、それをファームで必要とするようにと指示を出しています」