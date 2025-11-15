¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡ÛÍ½»»°Ñ¤Ç¥°¥À¥°¥ÀÅúÊÛ¢ª¶¯À©¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÂç¿Ã¡×¤Þ¤¿Âç¥Ô¥ó¥Á¡¡º£ÅÙ¤Ï»þµë£±£µ£°£°±ßÅ±²ó¤«¤ÈÂç¹Ó¤ì¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¢ª¥«¥ó¥Ú¤ò¥¬¥óÆÉ¤ß¤â¿³µÄ¥¹¥È¥Ã¥×¡¢ÅúÊÛ¤ä¤êÄ¾¤·¡ÖÂç¾æÉ×¤«£÷¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ð¡ª¡×
¡¡£±£´Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¸Å²ìÇ·»ÎµÄ°÷¤¬¡¢¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤¿¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤ò£²£°£²£°Ç¯Âå¤ËÁ´¹ñÊ¿¶Ñ£±£µ£°£°±ß¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡Ö¾Íè¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤³¤ÎÌÜÉ¸¤È¼¨¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÅý°ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ïº£¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸Å²ìµÄ°÷¤¬¡Ö°ì»þ´ü¡¢»þµë£±£µ£°£°±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æâ³Õ¤â³Î¤«¤¢¤Ã¤¿¤ä¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç£±£³Æü¤ÎÅúÊÛ¤Ç¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤ÆÅúÊÛ¤¬¥°¥À¥°¥À¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤â¡Ö¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÂç¿Ã¡×¤³¤È¾ëÆâ¼Â¡¦ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬Ã´ÅöÁê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸µ¡²ñ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÅúÊÛ½ñ¤ò¥¬¥óÆÉ¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¡¢ÄÂ¾å¤²´Ä¶À°È÷Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ç¤¢¤ë»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Êª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë´Ä¶À°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬ºöÄê¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤ÎÃæ¤ÇºÇÄãÄÂ¶â¤ò´Þ¤à¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ·èÄê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÐºÑÆ°¸þ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æº£¸å¶ñÂÎÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°Æü£±£³Æü¤ÏÀ¯ºö¤Î¶ñÂÎ°Æ¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ä¤Þ¤¢¡Ä¿§¡¹¤È¤¢¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ä¤êÊý¤¬¡Ä¡×¤È¥°¥À¥°¥À¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ£ÀîÀ¯¿Í°Ñ°÷Ä¹¤¬¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢ÁíÍý¤ËÅúÊÛ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤º¤ÏÌµÆñ¤ËÅúÊÛ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸Å²ìµÄ°÷¤¬¡Ö£±£µ£°£°±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¡©¡×¤ÈµÍ¤á¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢¾ëÆâÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ò´Þ¤àº£¸å¡¢º£¸å¤ÎÀ¯ÉÜ·èÄê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ïº£¸å¤Î·ÐºÑÆ°¸þÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µÄ¾ì¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¡¢°Ñ°÷Ä¹ÀÊ¤Ë°Ñ°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿³µÄ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÅúÊÛ¤ä¤ê¤Ê¤ª¤·¤Ë¡£
¡¡¾ëÆâÂç¿Ã¤Ï¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Å±²ó¤¹¤ë¤È¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¡¢º£¸å¡¢·ÐºÑÆ°¸þÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸Å²ìµÄ°÷¤¬¡ÖÌÀ³Î¤Ê¤´ÅúÊÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢µÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬ÅúÊÛ¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê·ÐºÑÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤È¤¤¤¦¤ªÅú¤¨¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª²Á¹â¤òÄ¶¤¨¤ëÄÂ¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢³°ÅªÍ×°ø¤ÇÆñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£É¬¤º¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤é¤È¿½¤·¾å¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¶â³Û¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏÊý¤â´Þ¤á¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤â´ÝÅê¤²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÌµÀÕÇ¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¼¡¤âÈô¤ÖÃæ¡¢¸Å²ìµÄ°÷¤¬¡Ö¤³¤ì»ö¼Â¾å¤Î»þµë£±£µ£°£°±ßÅ±²ó¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£À§Èó¡¢¶ñÂÎÅª¿ôÃÍ¤ò¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
