27日、参議院予算委員会において、国民民主党の上田清司議員が「パネル」の値段に言及した。【映像】「笑い声」→「唸り声」に変貌の瞬間（実際の様子）上田議員は赤沢大臣に対して「重要物資安定確保担当相として、石油・ガスあるいはまた樹脂製品などをしっかりと確保していく任務があるかと思います。先ほどからの議論の中でも大変困難な状況が今出てきています」とイラン情勢の緊迫化の中で中東からの原油が滞っていること