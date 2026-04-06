高市早苗首相が2026年4月5日、Xで「参議院予算委員会の集中審議に応じない意向を示していた」とする報道を否定し、詳細を説明した。「『求めがあれば国会に参る』旨を既に答弁」高市氏をめぐっては、朝日新聞が1日に「高市首相出席の審議を自民が拒否予算成立、年度内どころか第2週に」との記事を公開。北海道新聞も4日、「高市首相の集中審議出席が激減参院予算委4時間のみ、消極姿勢目立つ」と報じていた。高市氏はこうし