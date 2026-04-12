「日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし。変じゃないですか」2026年1月、衆院選の第一声で高市早苗首相はこのように述べて、日本国旗を傷つける行為を処罰する「国旗損壊罪」の制定に意欲を見せた。自民党では3月31日、プロジェクトチーム（PT）が発足し、議論が活発化。表現の自由との兼ね合いや罰則を課すことが検討され、党内からは慎重論も上がっている。「国民の意識に萎縮効果を与える恐れも」2回目のPTが開かれた4月9日、慎