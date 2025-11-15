ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢¥É¥é¥ÞSNS¤Ç¤ÎÇòT¥·¥ã¥ÄÈäÏª¡ÄÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡¢¡ÈÄ«¥É¥é¥ï¡¼¥¹¥È»ëÄ°Î¨¡É½÷Í¥¤«¤é¤Î²ÚÎï¤ÊÅ¾¿È
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¡¼¥Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬11·î12Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÁÒ²Ê¥«¥Ê¤ÎÂçÃÀ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®Àâ²È¡¦Æ²¾ì½Ö°ì»á¤Ë¤è¤ë·Ù»¡¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¤ÓÇº¤à¼ã¼ê·º»ö¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÅâÂô¤µ¤ó±é¤¸¤ë·Ù»ëÄ£¿Í»öÆó²Ý¤«¤éÍè¤¿55ºÐ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó·º»ö¡¦¸þ°æ¸÷ÂÀÏº¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÁÒ²Ê¤Ï¡¢ÃÓÂÞÀ¾½ð¤Î·¸Ä¹¡¦±×»³Æ·¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎX¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢14Æü¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÎÂè5ÏÃÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¡¢Âè4ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£
¡¡ÁÒ²Ê¤Ï¾Ð´é¤Ç·Ù»¡¼êÄ¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎÇòT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆX¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¿¦¼Á´¿·Þ¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÁÒ²Ê¤Î·ò¹¯Èþ¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·§ËÜ¸©½Ð¿È¤ÎÁÒ²Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤«¤±¤â¤Á¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØÊì¤È4¿Í¤ÎËåÄï¤Ë³Ú¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÈ©¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¤Þ¤¿ÇÈÍðËü¾æ¤À¡£
¡Ö2009Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¦¥§¥ë¤«¤á¡Ù¤Ç¡¢1775¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò¼Í»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤ÏÄ«¥É¥éÅß¤Î»þÂå¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï13¡óÂæ¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÎòÂåÄ«¥É¥é¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¾å¤ÎºÃÀÞ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÁÒ²Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¤¹¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¡¢½÷Í¥¶È¤Ë¼´Â¤ò´°Á´¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·è¤·¤ÆÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥é¥Þ¤òÏÆ¤«¤é»Ù¤¨¤ë¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤¯¤Ë2021Ç¯¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Øanan¡Ù¤ÎÈþÆýÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼ê¥Ö¥é»Ñ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡È½÷À¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ë½÷À¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø½÷¤¿¤Á¡Ù¤Ç¡¢Ìò¤Î¤¿¤á¤ËÈ±¤ò40cmÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤¬ÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2022Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ¡Ø±«¡Ù¡Ø¥¬¥é¥¹¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¤Ç¡ÖÂè29²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¡×Í¥½¨½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤â³ÎÎ©¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¿¤É¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¡¢¤è¤êµ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÎÈ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£