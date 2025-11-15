節約系YouTuberが徹底解説！“最も効率的”楽天カード後リボキャンペーンの極意
動画『ﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺ 楽天カード爆益到来 あとリボキャンペーン攻略』が公開され、発言者のネコ山が楽天カードの「後からリボ払い」キャンペーンについて詳細に語った。動画冒頭で「ぱがらぱがらぱがらぱがー 楽天カードが来たぞー」とテンション高く切り出したネコ山は、楽天カードユーザーにはおなじみの“爆益”を得られるチャンスが到来したことを強調。「ポイ活は買い物をするだけじゃない。買い物しなくてもたくさんポイントがもらえるんですよ」と、最近始めたポイ活初心者にもわかりやすく解説した。
今回の目玉キャンペーンは「合計4万円以上を後からリボ払いにして2000ポイント、さらに7万円以上でプラス2000ポイント」という内容。「楽天の後リボキャンペーン、これね手数料かかんないんすよ。全部ね無駄なくもらえるんすよ。最も効率的なキャンペーンですよ」と、楽天カードならではの“手数料ゼロ”のメリットをアピールした。
動画内では、リボ払いが不安な人向けに「リボ払いを設定しても、すぐに全額振り込んでしまえば手数料なし。条件達成をしたらあとはポイントをもらうだけ」と攻略法をわかりやすくステップごとに説明。「やることは簡単じゃないですか。チャージしてリボったらお金返せばいいんですよ、それだけなんですよ」と語る。
また、キャンペーンへの参加条件やおすすめのポイント獲得方法、投資とポイ活の境界線や、お得なAndroidスマホの入手術など、視聴者から寄せられた質問にも丁寧に回答。「ポイカツなのか投資なのかどっちだとかってよーっとねちょっと分かんないっすけど、まあ曖昧でもいいんじゃないっすかね。早くお金が増えればいいなって感じっす」と持論を展開した。
最後には「楽天の中で一番ポイントもらえるキャンペーンだと思います。入門者の方も頑張ってやってみてください」「将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と視聴者を励ましながら締めくくられた。
