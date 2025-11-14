【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）

【映像】南野拓実の華麗な先制点（実際の映像）

サッカー日本代表は11月14日、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦。16分に南野拓実のゴールで先制すると、60分には堂安律が追加点を挙げて勝利した。

年内最後の代表活動となった11月シリーズで、ガーナ代表とボリビア代表と対戦する日本。初戦のガーナ戦は、10月シリーズで歴史的初勝利を飾ったブラジル戦のメンバーを軸でスタートした。

ブラジル戦からの変更は、怪我により代表辞退となったGK鈴木彩艶とコンディション不良のMF鎌田大地に代えて、GK早川友基とMF田中碧を使ったこと。3ー4ー2ー1のフォーメーションでGKは早川、DFは右から渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介が並んだ。ダブルボランチは佐野海舟と田中が入り、右のウイングバックは堂安、左のウイングバックは中村敬斗、2シャドーは久保建英と南野が入り、ワントップは上田綺世が入った。

「HORIZON（ホライゾン）」の新ユニフォームを身に纏う日本は、ポゼッションを握って試合を進めていく。すると16分、ボールダッシュした佐野が久保と連携して前進すると、最後はフリーになっていた南野がワントラップから右足で流し込んで先制点を挙げた。

その後も主導権を握る日本だったが、追加点は奪えず。1点リードのままでハーフタイムを迎えた。

交代なしで迎えた後半も49分に上田が右足で強烈なシュートを放つなど、日本が主導権を握る展開に。59分にはミドルレンジから佐野も積極的に放つなど2点目を狙っていく。

すると60分、上田、久保と繋いで、最後は右サイドから回り込んできた堂安がカットインから左足でニアを撃ち抜き追加点を挙げる。

68分には堂安と田中を下げて、菅原由勢と藤田譲瑠チマを投入。73分にはその菅原のクロスがクリアされたところに反応した藤田が右足を振り抜く。強烈なシュートは枠を外れたがゴールに迫るプレーとなった。

76分には上田、南野、久保を下げて、初招集の北野颯太と後藤啓介、さらに安藤智哉を送り出す。さらに82分には最後の交代カードで中村を下げて、佐藤龍之介を送り出した。終盤も追加点こそ奪えなかったが、日本が危なげない試合運びを見せて終了のホイッスル。新ユニフォームお披露目となった一戦は2ー0の完勝となった。

日本は11月18日、年内最終ゲームでボリビア代表との対戦を迎える。

（ABEMA／サッカー日本代表）