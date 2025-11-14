11月13日、YouTuberのヒカルが、自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな動画をアップしたのだが、その内容が物議を醸している。

今回は、『ノアと離婚について話しました』と題した動画がアップされた。そこには、カリスマキャバ嬢で年下妻の「進撃のノア」の姿もあり、久しぶりのツーショットでの動画となった。

「ヒカルさんは、ノアさんと5月に結婚。しかし、その4カ月後の9月14日、YouTubeで突如、浮気OKという『オープンマリッジ』を宣言しました。その宣言は世間を騒がして大炎上、今後ノアさんを自身の動画に出演させないという旨の発言をしたばかりでした。

しかし、そんなヒカルさんの方針にノアさんが納得いかず、再びの共演となったことを明かしています」（芸能ジャーナリスト）

動画では、これまでの炎上に対してそれぞれの意見をぶつけあった2人。ヒカルは、「ぶっちゃけいうと、ノアのスタンスが嫌い」「俺と比べてまともかと言われたらそうでもない。けど世間にはそう見せている」とノアを分析した。

そのうえで、「自分が炎上するのは慣れてるけど、それを共有するメリットはない」「ノアだけでも綺麗なままで生き残ったほうがいい」と考え、炎上時に株の上がったノアをあえて今後YouTubeに出さないとした背景を語った。

しかし、その後に明かされたノアの “まともじゃない” 部分に視聴者は唖然としたようで……。

「動画が続くなか、ノアさんが自身のプライベートを告白。ホストクラブに通っているといい、『飲みに行くのは止められない』と明かしたのです。

さらにヒカルさんから、『俺と結婚してからホストと関係を持ってないのか、持ったことがあるのかだけ教えて』と問われると、『いやそれは……』と笑いながら否定せず、曖昧のまま話が進んでいきました」（前出・芸能ジャーナリスト）

この内容を見ていた視聴者は、夫婦関係の “新たな真相” に驚愕。Xでは、逆にヒカルの対応を賞賛する声まで寄せられた。

《自分が矢面に立つ事で、奥さん素行庇ってたのは尊敬だわ》

《ノアちゃんがホストと遊んでる事実が世に知れ渡って、それをヒカルがここまで何も言わずに世間から叩かれて受け入れてる姿が本にカッコいい》

「動画では、ヒカルさんがプロポーズした際も、『（ヒカルは）浮気をやめられないけど、ノアもホストいくのやめられへんと言った』と、2人の間では納得していた話のようです。

しかし、オープンマリッジ炎上を受けて、あまりにもノアさんが美化される事態となり、ノアさん自身も苦しかったのでしょう。だからこそ、“もう動画に出さない” としたヒカルさんの行動が彼女を守るためだったという答え合わせに、視聴者から賞賛が集まっている状況です。

これまでもヒカルさんの夫婦生活は二転三転してきましたが、とりあえずまだしばらくはオープンマリッジを続けるという結論になりました。今後も視聴者が思わず見てしまいたくなるような新展開が待っているかもしれませんね」（前出・芸能ジャーナリスト）

浮世離れした夫婦だが、YouTuberとしての才能はピカイチかも。