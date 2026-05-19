フリマアプリで購入した、子どもが落書きをしてしまったというシルバニアファミリーの人形。届いた商品や心温まる手書きメッセージの写真がThreadsに投稿され、大きな反響を呼んでいる。MARIEさん（@_2914_）が「なんか前髪みたいで可愛くて、商品ページから目が離せなくなって」という言葉とともに投稿した一連の写真には、1万件のいいねが集まった。出品者と購入者の間で交わされた人形への温かい思いについて、MARIEさんに話