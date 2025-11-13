ぴあが後場下げ幅拡大、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

ぴあ<4337.T>が後場下げ幅を拡大している。午後１時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４７０億円から５００億円（前期比１０．２％増）へ、営業利益を３４億円から４２億円（同５９．３％増）へ、純利益を２３億円から２７億円（同６９．７％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１０円から２０円（前期無配）へ引き上げたが、株価は前日まで３連騰しており、材料出尽くし感から利益確定売りに拍車がかかっているようだ。



取り扱いベースの売上高が四半期ベースで過去最高となった第１四半期に続き、第２四半期に入っても国内レジャー・集客エンターテインメント市場の活況が想定以上に継続したことが要因。また、大阪・関西万博のチケット販売や関連出版物の収益増も貢献し、上期業績が期初想定を大きく上回る規模で順調に推移したことから、通期予想を修正したとしている。なお、同時に発表した上期決算は、売上高２６２億５２００万円（前年同期比２３．９％増）、営業利益２９億９４００万円（同２．４倍）、純利益１９億６１００万円（同３．０倍）だった。



出所：MINKABU PRESS