「人工知能」が２位にランク、高市政権「日本成長戦略本部」の重要施策のひとつ＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ 半導体

２ 人工知能

３ データセンター

４ レアアース

５ 防衛

６ 造船

７ 地方銀行

８ 量子コンピューター

９ サイバーセキュリティ

１０ ＪＰＸ日経４００



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「人工知能」が２位となっている。



高市早苗政権は４日、成長戦略の司令塔となる「日本成長戦略本部」を立ち上げ、１０日に日本成長戦略会議の初会合を開いた。人工知能（ＡＩ）・半導体、造船、量子など１７項目を戦略分野と位置づけ、それぞれ担当閣僚を指名。ＡＩ・半導体分野は小野田紀美科学技術相と赤沢亮正経済産業相が担当する。議長を務める首相は会合で「従来の枠組みにとらわれない大胆な発想で検討を進めてもらいたい」と呼びかけた。



１０月２８日には小野田氏とクラツィオス米科学技術政策局長との間で、ＡＩや次世代通信規格など科学技術７分野に関する「日米間の技術繁栄ディールに関する協力覚書」が締結された。小野田氏は同日の会見で「特にＡＩに関しては、５月に制定したＡＩ法の理念も踏まえ、信頼できるＡＩエコシステムを構築していく必要があり、この分野で世界トップレベルの技術を持つ米国との協力が不可欠」だと述べている。



足もとでは世界株高を主導するＡＩ相場への警戒感も出ているが、ＡＩは企業活動だけでなく日常生活でも不可欠な存在となっていることから今後も有力な投資テーマとなりそう。５日に米オープンＡＩと国内に共同出資会社を発足させたソフトバンクグループ<9984.T>をはじめ、経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）による生成ＡＩの開発力強化に向けたプロジェクト「ＧＥＮＩＡＣ（ジーニアック）」で開発テーマの実施委託先となっているＳａｎｓａｎ<4443.T>、ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ<4488.T>、ＡＢＥＪＡ<5574.T>などが注目される。



出所：MINKABU PRESS