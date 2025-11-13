休みたい”のは私もなのに…義姉の子どもを預かってモヤモヤMAX【ママリ】

義姉の子どもを預かることに疲れた

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

昨日は義姉の子供達2人を朝から預かって

しかも泊まりで今日の朝、学校に行くのに2人は帰りました💦

義姉は、昨日1日友達とお出かけして…。

1日泊まりで預かって、もちろん洗濯物もしてあげました。

なのにお礼はなにもなし。

旦那からお礼言ってたよの言葉だけ😮‍💨😮‍💨

私なら、親でも少し気を使うのに

泊まりで預かってもらったなら

何かしらお礼のものを簡単なものでも渡すのに

何もなしで…。もちろん甥っ子達はお小遣いも

持ってきてなかったので、お昼も夕飯代も出したけど

いいんですけど、それがしょっちゅうすぎて😭😭😭

お願いするなら、多少のお小遣いとかお願いしますって

何か渡すもんじゃないの？とモヤモヤ…。

義姉は毎週月曜日が休みで子供が学校行ってる間は自由。

わたしにはそんな時間ない。

それなのに休みの日まで…と思ってしまって

いーなーと。私も楽しみがほしいなーって。

泊まりで義姉の子どもたちを預かったという投稿者さん。洗濯や食事も準備して時間だけでなくお金も使い、さらには休みが潰れてしまったというのは悲しかったでしょうね。せめて義姉から何かしらのお礼があれば良かったものの、そういったものもないとなるとやるせないでしょう。



まるで無償の託児所のような扱いにモヤモヤする気持ちが伝わってきます。

子どもを預けてくる義姉にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「義姉にきちんと話をすべき」というコメントがありました。

ハッキリと本音を言ったほうがいいと思います！

自分の子だけでも大変なのに➕2人の面倒を見るって並大抵のことじゃないですよ！

なにか勘違いされているかもですし、つもりに積もって爆発する前にきちんと話しておくとお互い良いと思います。今後なにか事故とか怪我したら色々言われたりしないようにそういう話もちゃんとしておいたほうがいいと思います。

私だったらそんなにお世話になったらお金包むか菓子折り渡して神様くらいに感謝したいくらいですよ！w

ちなみに私も楽しみがなく、推しとかいたら楽しいのかなぁとか思う今日この頃です... 出典：

義姉にハッキリ言うのはなかなか難しいかもしれませんが、小学生と言えども面倒を見るのは決して楽ではないですよね。事故や怪我など何か起きた時が心配だと義姉、夫と話してみるのが良さそう。



預かるにしてもわざわざ泊まりにする必要性を感じませんし、義姉の息抜きを毎回サポートするのは投稿者さんの役割ではないはずです。他にも「1回断ってみては？」という意見がありました。

しょっちゅうって完全いいように利用されてますよ、それ…。1回がツンと断ってみてはどうですか？ 年内の楽しみは年末年始ですかね😂共働きなので1週間も朝から夜まで家族みんなで入れる時って、年末年始くらいなので。

話を聞く限り、投稿者さんの善意を悪用されているように感じてしまいます。絶対に断られないと思っているのかもしれません。夫を通してでも「預かれません」と言ってみるのは一つの手ですね。



「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、相手の優しさに甘えてばかりでお礼もなしというのは通用することではありません。一度しっかり話をすることで、投稿者さんが我慢するだけの状況を変えられるといいですね。

干渉されるのが不快。義姉の出しゃばりにもううんざり！

義姉について、うちの子供に執着していて不快です。私の心が狭いのでしょうか。義母はうちの子供の話を義姉にし、義姉は独身で子供がいないため話題がないからかうちの子供たちの写真を見せたり、うちの子供の話題ばかり外に話しています。旦那が地元の友達に子供が生まれたことを自分の口から言いたかったのに、先に義姉が言いふらしていて出しゃばりだなぁと思いました。

義姉はうちの子供に物をくれますが、物で釣ってるようにしか思えないです。

夫の姉の行動に悩んでいるというMさん。義姉は独身で、周囲にMさんの子どものことを話してしまうようです。子どもが生まれた話も、夫より義姉が先にしてしまったため、Mさんは義姉にでしゃばりだな…という印象をいだいています。

義両親は家事など手伝ってくださったり育児に協力してくれてるので干渉してきてもいいですが、

義姉については余計なことしてくるし、うちの家族に依存してるように感じ不快です。

義姉がうちに執着しなくなるにはどうしたらよいでしょうか。旦那は義姉に注意してくれますが出りゃばりが直りません。 出典：

義両親はMさん一家のサポートもしてくれているようで、その分、ある程度干渉されることはMさんも承知しているようですね。



一方で、義姉には話のネタ的にMさんの子どもや家族のことを周囲に話すようなことはやめてほしいと思っています。こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな声が集まったのでしょうか。

体験談やアドバイスなどいろいろな意見が

義姉がわが子に執着しているようで不快に思っているMさん。Mさんの悩みには「おば」側だった人や、「姪甥」側だった人などいろいろな当事者の立場からたくさんの意見が集まりました。

私の叔母がまさにそれでした!!

結婚はしてますが子供には恵まれず

私たち姪甥を可愛がってくれましたが

母の姉でしたが母はいつも

よその人にうちの子の話をしないでと言ってました💦

私たちの運動会にも付いてくるし家族で出かけたいのに

妹を土日になると泊まりに連れて行ってしまうので

姉妹仲が悪くなりかけたり色々ありました😭

ちなみに実家の近くに引越しまでして来ましたよ😓 出典：

自分が姪甥側だった人の意見です。叔母にはたくさんかわいがってもらったようですが、兄弟姉妹で扱いに差があったのか、姉妹仲が悪くなりかけたことがあったそう。



家族関係まで変わってしまうようなら、早めに距離を置いた方が良さそうですね。

私の姉も甥っ子大好きで私のいない所で写真見せたり物くれたりしますけど全然気になりません😅むしろ可愛がってくれてて嬉しいと感じます。色々買ってくれるし😂

私のような感覚の人もいるので特に子供がいない方にはハッキリ言わないと分からないのではないでしょうか？

執着を無くすにははやり距離を置くしか無い気がします💦 出典：

自分の姉が、姪甥であるわが子をかわいがっている、という人の意見です。義理の兄弟姉妹と実の兄弟姉妹では、同じ「おば」でも保護者の感じ方は違うかもしれませんよね。



ただ、子どもがいない人には保護者の気持ちははっきり言わないと分からないかも…という点は確かにそうなのかもしれないな、と感じますね。

やはり会う頻度を下げる、

あとはものを買ってもらうのやめたらいいと思います！



おもちゃ服は自分で選びたいから買わなくていいと旦那に伝えてもらったらいいかと。



やっぱり物貰うなら口出しするからねって義姉は捉えてる気がします。

私がやってあげてんだだから私にも意見させてみたいな。



距離置く、もらわない、頼まない、話さない、会わない

が一番いいです！

こちらの意見にあるように、何かを買ってもらってしまうと「その分は口を出させてもらってもいい」というのは義姉は無意識に思っているかもしれませんよね。



まずは会う機会を減らし、物をもらうのを止め、何かを頼むことをできるだけしない…など距離をとっていくのが1番の方法かもしれません。



義理の兄弟姉妹とは距離の取り方が難しいですが、会う機会が減れば自然と関係も薄くできそうなので、少しずつ距離を空けていくのが適策なのではないでしょうか。

双子育児に奮闘中の弟夫婦…御礼を言わない義妹にモヤモヤ

弟夫婦の奥さん、義妹が双子を産み、3ヶ月です。双子育児はなかなか大変なようで、義妹の実家は遠方なので、うちの両親が（車で1時間くらいの距離）病院に行くときやワンオペが続くときに手伝っています。

弟から、この日に来て欲しいと連絡がきていくそうです。

わたしが子供を産んだ時も、両親にはいろいろと手伝ってもらいました。器用にこなす方ではないですが、余計な口は出さず孫を可愛がってくれ、頼んだことはやってくれるタイプです。



先日、わたしが赤ちゃんに会いに訪問をしたのですが、あかちゃんがずっと泣いててLINEで弟からすごく大変だと聞いてたので、ずっと抱っこをしてあやしたり寝かしつけたりしていました。お茶菓子も持って行きました。

その日は、両親も来てたのでもし良かったら義妹に少し息抜きに出掛けてきてねと言ってたので、お昼を食べてから出掛けて行きました。



その間ずっと御礼を言わないのです💦

あとで母親に聞いたら、御礼を言われたこともないし、お茶も出さない、夕方帰りたくても赤ちゃんが泣きまくってて帰れないけど、夕飯大丈夫ですか？の一言もないとのことでした。

母としては、赤ちゃんはかわいいし弟に頼まれてるからやってるだけなので、感謝されなくても構わないとのことでした、、。



私からすると、手伝ってもらったら必ず都度御礼を言うのはあたりまえですし、仮に義母が勝手に来て手伝ってきてうざいと思っても、お礼は言うと思うのです。

気持ちが無い？余裕が無い？ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届きました。最初に、育てられ方の問題だと疑う声をご紹介します。

常識的に考えたらお礼は当たり前に言いますね😅



育ち方かな～と思いました。

育ち方かな～と思いました。

お礼を言わなきゃいけないとか、心から人に感謝するって気持ちが無いのかもしれません...

うちの兄嫁もお礼全然言いません（笑）

兄の子供が発熱し、うちの親が1日面倒見た時も、お礼なし。

家族みんなで旅行に行った時も、親に直接お礼なし。



多分気付かないのか、そのように育ってないのか…（笑）



私もはじめてのママリさんと一緒で、必ずその都度お礼は言う+子供にもきちんと言わせています。



きっとやってもらって当たり前と思ってるのかもですね(´；ω；｀)

お礼を言う・言わないなど場面ごとの対応は育った環境に大きく影響されるもの。お礼の言葉が出ることは当たり前だと思っている身からすると、どうにも気に掛かってしまうものですが、どんな習慣で生活したきたかによって考え方に差があるのかもしれません。

次に、子育てに疲弊して産後鬱になっている可能性を指摘する声をご紹介します。

普通はお礼言いますね💦

でも、大変すぎてもう頭が回ってない、というのも考えられるのかも。夜の状況がわからないですが、ほんとに寝れない可能性もあって、毎日そうだとすると、とりあえず助けが来てくれたことはありがたいとはわかってるけど、心の余裕がないとか。

でもそれはまぁ…いくら大変でもお礼くらい言えるので、わたしの常識、あの人の非常識じゃないけど、価値観の違いなのかもしれませんね😇 出典：

産後うつになってるのでは？



今は別人のようになってる可能性もありますし、暖かい目でとりあえず時が過ぎるのを待つのはどうでしょう。

そっと、いつでも頼ってね。もう声を掛けて。



何年かしてもその対応なら、そっと離れたら良いかなと思います。



双子ですし、とても辛いのかもしれません。 出典：

私たちの想像を超える苦労から、お礼を言うことにまで頭が回っていないのではとの声が届いています。その可能性もありますよね。



感謝はしているものの、その気持ちを言葉にする余裕が無く、産後うつになっているケースも。大人1人で赤ちゃん2人を見るという生活は、実は他者の想像を大きく超える苦労が悪れている場合もあるでしょう。

今はそっと見守ってみて

「ありがとう」という言葉を大切に子育てをしている投稿者さんにとっては、モヤモヤが続くかもしれませんが、義妹が余裕がない状況にありそうなことは確かです。しばらくは見守るという選択を取ることも選択肢として考えて良いかもしれませんね。

記事作成: ayaka_f

（配信元: ママリ）