¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û½é¾·½¸£Æ£×¤Î¸åÆ£·¼²ð¡¡¶âÈ±¤Ø¤ÎËÜÅÄ·½Í¤à±Æ¶Áá¤ÏÈÝÄê¡Ö¥·¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½½é¾·½¸¤Î£Æ£×¸åÆ£·¼²ð¡Ê£²£°¡á¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯Á¯¤ä¤«¤Êà¶âÈ±á¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£±£¹£±¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼£±ÉôÆâ¤Ç¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤«¤é¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï£¹Æü¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ëÀï¤Çº£µ¨£´¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££ÁÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë£²£°ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤Ï¡Ö¹â¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Ä¹½ê¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¶¯¤µ¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¸µ¡Ê¤Îµ»½Ñ¡Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¹â¤¯¤Æ¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ò¤â¤¦°ì¸ÄÀè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤Ê¶âÈ±¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Îà¥±¥¤¥¹¥±¡¦¥Û¥ó¥Àá¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¡¢¤·¤«¤âÌ¾Á°¤¬Æ±¤¸¡£¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÈÝÄê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥·¥ó¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹õÈ±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤·²¿¤«ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤¬¤Æ¤éÊÑ¤¨¤¿¤é¡ÊÅÀ¤ò¡Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡Ê¶â¿§¤Ï¡Ë¥·¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î³èÌö¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëà¥Ó¥Ã¥°á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡£