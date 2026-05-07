日本サッカー協会が運営する公式YouTubeチャンネル『JFA TV』が、子どもの日の５月５日に「突撃スクープ！子どもインタビューをノゾキミ」と題した映像を公開した。日本代表の谷口彰悟、板倉滉、小川航基が子ども記者から突撃取材を受けるというものだ。「PRESS」と書かれた腕章を巻いたちびっこたちは、元気よくインタビュールームに入室。小川は「想像してたインタビュアーと違ったな」と笑みを浮かべた。そして「どうやった