日本サッカー協会が運営する公式YouTubeチャンネル『JFA TV』が、子どもの日の５月５日に「突撃スクープ！子どもインタビューをノゾキミ」と題した映像を公開した。日本代表の谷口彰悟板倉滉小川航基が子ども記者から突撃取材を受けるというものだ。「PRESS」と書かれた腕章を巻いたちびっこたちは、元気よくインタビュールームに入室。小川は「想像してたインタビュアーと違ったな」と笑みを浮かべた。そして「どうやった