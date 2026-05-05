フライブルクの日本代表ＭＦ鈴木唯人（２４）が右鎖骨骨折で、６月１１日（日本時間１２日）開幕の北中米Ｗ杯出場が絶望的になった。３日のホーム、ウォルフスブルク戦で相手選手からのタックルで右肩を痛め、後半３６分に交代。クラブが４日、右鎖骨の骨折と診断され、手術を受けたと発表した。鈴木唯は、森保ジャパンの主軸を担ったＭＦ南野拓実が左膝前十字じん帯断裂でＷ杯出場が絶望視される中、シャドー（攻撃的ＭＦ）のポ