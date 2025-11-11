「ええぇー！！？」女性YouTuber、離婚を報告「ほんとに？？なんで！幸せそうだったのに！」「びっくりすぎる」
チャンネル登録者61万人超えのYouTuber・えみ姉さんは11月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。離婚を報告し、さまざまな憶測を呼んでいます。
【写真】離婚したえみ姉
コメントでは、「ええぇー！！？あれだけ素敵で優しい旦那さんいない、と言ってる動画を最近お見かけした記憶だったのですが 人生何があるか分かりませんね！」「ほんとに？？なんで！幸せそうだったのに！」「びっくりすぎる」「動画見返したら数ヶ月前から指輪してない、全然気が付かなかった」「もしかして旦那が会計時に財布出したから離婚したのかな？」「『結婚相手の見定め方』みたいな上から目線な動画をたくさん上げてたやつが結局幸せになれずに離婚してるの草」など、厳しい意見含めさまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「もしかして旦那が会計時に財布出したから離婚したのかな？」「私、離婚いたしました」と報告したえみ姉さん。「これからの人生も変わらず､力強く生きていきます」と、今後に向けた言葉もつづっています。投稿に載せた、カメラをしっかり見据える自身の美しい姿の写真からは、力強さが伝わってくるようです。
動画で涙ながらに離婚理由明かす同日、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画『【ご報告】離婚しました。』でも離婚の報告をしたえみ姉さん。離婚理由も涙ながらに語っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
