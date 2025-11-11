【ムチムチ注意報】「全世界に届けたい」！赤ちゃんが真剣に「あんよ」を戦わせる姿に20,000人が悶絶【ママリ】

あんよ戦わせる赤ちゃんに2万いいね

ご紹介するのはあやりんご🦍3y0y(@ONIGIRIgirigi)さんが投稿したある動画です。赤ちゃんは、新生児のころからよく動きますよね。その動きの規則性はあまりないですが、とにかくじっとしていません。その動き方も赤ちゃん独特で、かわいいものです。





投稿者のあやりんご🦍3y0yさん。わが子の動き続ける足の動画をおもしろい解説付きで投稿しました。

赤ちゃんてあんよ戦わせるよね これはちょっと左あんよが優勢だね 左あんよが右あんよを押さえ込んでそのまま勝ちかと思いきや右あんよが巻き返すね 面白い

今回は動画の一部をご紹介しましたが、本当に赤ちゃんはよく動きます。むちむちっとした手足を一生懸命動かす姿はとてもかわいいですよね。ぐんぐん、と大きくなるための練習中なのかもしれません。この赤ちゃんあるあるな動きが見られる時期もひとときのこと。しっかりと目に焼き付けたいですよね。



この投稿に「そんな激戦が繰り広げられていたのか」「かわいい、癒やされた、涙出る」などのリプライが寄せられました。世界一愛おしい戦いが繰り広げられていましたね。とても癒やされる投稿です。

毎朝こどもの水筒を用意しながら「愛だなあ」親の投稿に8.6万いいね「これー！」「表現がとてもしっくりきた」

子どもに毎日持たせる水筒。小さな体に水筒は重いでしょうが、水分補給のためにも大切なものですよね。気温や活動内容によって、量を調節しているという家庭もあるかもしれません。



投稿者・おしそ(@_______aona)さんは、毎朝こどもの水筒を用意しながら「絶対こんなに飲まないよな」と悩むそう。お茶を入れる時間は「愛だなあ」と振り返る温かい投稿に、子育て中の方から共感の声が寄せられました。あるあるの悩みであると同時に、すてきな気づきになるかもしれません。

毎朝こどもの水筒を用意しながら

「絶対こんなに飲まないよな」

「でももしも喉がカラカラになって飲みたいのに足りなくなってしまったら」

「たっぷり入れると重たくて登下校大変かもしれない」

と毎日悩みつつお茶を入れる時間、愛だなあと思っている

毎朝お子さんの水筒を用意しながら「こんなに飲まないよな」「でも足りなくなってしまったら」「重たくて大変かも」と悩むおしそさん。この悩みつつお子さんのためお茶を入れる時間を「愛だなあ」と感じているそうです。大きなことではないかもしれませんが、子どものことを考えて悩む毎日はまさしく「愛」だと気づかされました。



この投稿には「これ愛だよね～子ども育ててると親のあれって愛だったんだなって思うことたくさんありますよね～」「結局「足りなかったら困る」が勝ってたっぷり入れてる✨」といったコメントが寄せられていました。



熱中症対策として「足りないよりは」とたっぷり入れるという方がチラホラ。気づかないうちにも子どもたちのことを考える親の愛に、胸が温かくなる投稿でした。

ご紹介するのはズボラかーちゃん(インスタ6万人)(@zubora_kachan)さんが投稿したあるエピソードです。皆さんは、育児をしていてどういうときに大変だと感じますか？大変だと感じるポイントは人それぞれですが、今回のズボラかーちゃんの見解には多くの共感が寄せられました。

今やろうと思ったのに…ということを中断したり、考えていた予定がこなせなかったりすると、モヤモヤ・イライラがたまりますよね。手を止めてわが子に向き合わなければと思いつつ「仕事が終わらない」「家事が片付かない」と焦る気持ちをかかえるのもつらいものです。



子どもに手がかからなくなり自分の時間を持てるようになると、また物事に没頭できる幸せをひしひしと感じられるのかもしれません。



この投稿に「すごい腑に落ちました」「自分のタイミングでできることがどれほど楽か…」など、共感のリプライが寄せられました。わが子のかわいさはもちろん愛おしいですが、親には親のやるべきことがある…。この葛藤は、親たち共通の悩みなのかもしれませんね。多くの共感が寄せられた、育児の大変さをシンプルに表現した投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）