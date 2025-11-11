この記事をまとめると ■アメリカでは日本車のHEVモデルが注目を集めている ■レンタカーをアメリカで借りようとすると日本車か韓国車の割合が多い ■アメリカンブランドであっても生産国がアメリカでないモデルも少なくない

アメリカでは日本車を買うことがステータス

2024年暦年締めでの年間新車販売台数でみると、アメリカ国内における日系ブランドのシェアは37％強となっている。これは、国土の広いアメリカ全土を網羅しての数値となるので、これを南カリフォルニア地域に限定すれば50％前後あたりになっているような光景を、街なかで見ることができる。

一般的な乗用車やクロスオーバーSUVについて、特別クルマに強い思い入れでもない限りは、アメリカの消費者、とくに南カリフォルニアでは日本車を選択することになるだろう。高い質感に耐久性能の高さ、そしてここ最近はHEVが注目を浴びており、燃費性能の高さでも日本車はかなりリードしているのがその背景にある。

また、このような高い評価により再販価値の高さも太鼓判のものとなり、リースや残価設定ローンなどがメインで現金一括購入がほとんどないアメリカでは、月々の支払いをセーブできることも、日本車を選ぶ理由としては大きいようである。

昔、レンタカーを借りるときにカウンターに並び、受付スタッフとやりとりをしていたころ（いまは会員優待を使いもっと楽な手続きをしている）、「いまホンダ・シビックに乗っているのよ、すごいでしょ」といわれたことがある。私が日本人だからということもあるのだが、アメリカではローン審査では、住宅ローンや日々のクレジットカードの返済状況などが厳しく審査される。

しかも日本のように誰でも同じ金利で、希望元金がそのまま融資されるということはなく、人によって金利や融資金額が審査次第で異なることになる。そして日本車は、決してアメリカンブランド車に比べて安くはなく、車両価格もアメリカンブランド車よりも高めとなる。日本車を新車で購入できるというのは、意外なほど自慢となるのだ。

さらにこちらが日本人なので気を利かしたつもりなのか、日本車（当時はアメリカンブランド車のほうが多かった）をチョイスしてくれるのだが、アメリカンブランド車に乗りたい筆者が、「アメリカ車にしてほしい」と伝えると、「なぜだ？」とよく聞かれたので、「日本では日本車を運転しているので、アメリカに来たのだからアメリカ車に乗りたい」と伝えると、「それもそうだよね」と、アメリカ車を手配してもらっていた記憶がある。

アメリカンブランドでもアメリカ製ではない!?

街なかでは日本車の人気が高いが、とくにロサンゼルス空港近くのレンタカーの営業所では、いまもアメリカンブランド車の人気が高い。ロジックとしては筆者と同じで、「アメリカに来たのだからアメリカ車に乗りたい」という、アメリカ以外の国（とくにアジア圏）から訪れた人が多いためと見ている。レンタカー車両は、現状日本車、とくに日産車が圧倒的に多く、ついでヒョンデや起亜といった韓国車となっており、アメリカンブランド車は大型SUVなど、特殊なクラス以外ではかなり希少となっている。

数少ないアメリカンブランド車はほぼGMブランドとなっている。そのなかでもコンパクト・クロスオーバーSUVが多いのだが、そのなかにじつは”罠”が仕かけられている。その罠とは、シボレーやビュイックブランドを見つけ、つい「アメリカ車発見！」とばかりに乗り込んでしまいがちなのだが、その多くはGMコリア製、つまり韓国で生産されたモデルとなり、アメリカンブランド車であっても、アメリカンメイド車ではないのである。

筆者は純粋なアメリカ国内生産車にこだわることなく、カナダやメキシコ生産車ぐらいまで許容しているのだが、どこまで許容するかも、まさに個人差があるといっていいだろう。

数少ないアメリカンブランドのレンタカーでも、GMコリア製がこの世界では幅を利かせており、筆者は結構な時間待って、自身の考えるピュアアメリカンメイドモデルのレンタカーが来るのをなるべく待っているのだが、このままいくと、2026年は日産車もしくは韓国系ブランド車からのみ選択することになりそうな勢いとなっている。

このように、他国のモデルがレンタカーに多いのは、車両納入は在庫減らしという側面もあるからだ。ただバイバック特約、つまり買い戻し特約をレンタカー会社と交わしての納入となるので、車両は販売しているのだが、メーカーとしてはお金のかかることにもなり、その原資の捻出が難しいアメリカンブランドでは、レンタカー会社への納入を手控える傾向がある。しかし、在庫が積み増しとなればそうもいっていられないので、レンタカー会社に引き取ってもらうこともあるのが実情。レンタカーのなかでどんな車両が多いのかといった構成比は、出たとこ勝負なのである。

とはいえ、アメリカは自己主張が重んじられる国でもあるので、たとえ日本車や韓国車だらけであっても、筆者はスタッフに「アメリカンモデルに乗りたい」と伝えると、たいていはどこからか出てくるのである。しかし、セダンに関してはアメリカンブランドだと、現状ラインアップされるのはキャデラックのみとなってしまうので、クロスオーバーSUVになることは、セダン好きな筆者としては、今後は最低限我慢しなくてはならないようだ。