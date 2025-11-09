ハウステンボス／ホリデー・ピクニックカフェ「2025冬 ミッフィーメニュー」

ハウステンボスの「ホリデー・ピクニックカフェ」にて、2025年冬限定の「ミッフィー」メニューが提供されています。

人気のピクニックBOXやチーズフォンデュBOX、かわいいクレープ、ホットドリンクなどが登場します！

 

ハウステンボス／ホリデー・ピクニックカフェ「2025冬 ミッフィーメニュー」

 

 

販売店舗：ハウステンボス／ミッフィー・ワンダースクエア｢ホリデー・ピクニックカフェ｣

 

 

ハウステンボス／ミッフィー・ワンダースクエアにある「ホリデー・ピクニックカフェ」では、スイーツからフード、ドリンクまで、冬にぴったりの「ミッフィー」メニューが勢ぞろいします。

 

ミッフィーのいちごクレープ

 

 

価格：1,100円

濃厚なバスクチーズケーキと甘酸っぱいいちごを使用。

 

 

仕上げに「ミッフィー」のクッキーをトッピングした、見た目も味わいも楽しめる一品です！

 

ミッフィーのバナナいちごクレープ

 

 

価格：900円

果肉たっぷりのバナナと濃厚なチョコレートソースを包んだクレープ。

 

 

「ミッフィー」のクッキーとフルーツがトッピングされています☆

 

スープ(ミネストローネ/コーンスープ)

 

 

価格：「ミッフィーのわくわくピクニックBOX」 スープ付き 1,950円

人気の「ミッフィーのわくわくピクニックBOX」に、あたたかいスープ付きが登場します。

スープはミネストローネ、

 

 

またはコーンスープから選べます。

 

ミッフィーのチーズフォンデュBOX

 

 

価格：1,600円

 

 

冬にぴったりのチーズフォンデュBOXもラインナップ。

 

 

あたたかいチーズソースにディップして楽しめます。

 

ミッフィーのキャラメルミルクティーラテ

 

 

価格：800円

ホイップたっぷりのミルクティーの上にキャラメルソースと「ミッフィー」のマシュマロをトッピングした冬限定のホットドリンクです。

 

ミッフィーのそのぎ抹茶ラテ

 

 

価格：800円

抹茶ラテの上にたっぷりのホイップと「ミッフィー」のマシュマロをトッピング。

冬限定のホットドリンクです！

 

スイーツからお食事系、ドリンクまで、かわいい「ミッフィー」メニューが充実！

冬のハウステンボスで、ピクニック気分を楽しめるメニューです。

「ホリデー・ピクニックカフェ」で提供中の「2025冬 ミッフィーメニュー」の紹介でした。

ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2024 www.miffy.com

