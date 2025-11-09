クレープやチーズフォンデュBOXも！ハウステンボス／ホリデー・ピクニックカフェ「2025冬 ミッフィーメニュー」
ハウステンボスの「ホリデー・ピクニックカフェ」にて、2025年冬限定の「ミッフィー」メニューが提供されています。
人気のピクニックBOXやチーズフォンデュBOX、かわいいクレープ、ホットドリンクなどが登場します！
ハウステンボス／ホリデー・ピクニックカフェ「2025冬 ミッフィーメニュー」
販売店舗：ハウステンボス／ミッフィー・ワンダースクエア｢ホリデー・ピクニックカフェ｣
ハウステンボス／ミッフィー・ワンダースクエアにある「ホリデー・ピクニックカフェ」では、スイーツからフード、ドリンクまで、冬にぴったりの「ミッフィー」メニューが勢ぞろいします。
ミッフィーのいちごクレープ
価格：1,100円
濃厚なバスクチーズケーキと甘酸っぱいいちごを使用。
仕上げに「ミッフィー」のクッキーをトッピングした、見た目も味わいも楽しめる一品です！
ミッフィーのバナナいちごクレープ
価格：900円
果肉たっぷりのバナナと濃厚なチョコレートソースを包んだクレープ。
「ミッフィー」のクッキーとフルーツがトッピングされています☆
スープ(ミネストローネ/コーンスープ)
価格：「ミッフィーのわくわくピクニックBOX」 スープ付き 1,950円
人気の「ミッフィーのわくわくピクニックBOX」に、あたたかいスープ付きが登場します。
スープはミネストローネ、
またはコーンスープから選べます。
ミッフィーのチーズフォンデュBOX
価格：1,600円
冬にぴったりのチーズフォンデュBOXもラインナップ。
あたたかいチーズソースにディップして楽しめます。
ミッフィーのキャラメルミルクティーラテ
価格：800円
ホイップたっぷりのミルクティーの上にキャラメルソースと「ミッフィー」のマシュマロをトッピングした冬限定のホットドリンクです。
ミッフィーのそのぎ抹茶ラテ
価格：800円
抹茶ラテの上にたっぷりのホイップと「ミッフィー」のマシュマロをトッピング。
冬限定のホットドリンクです！
スイーツからお食事系、ドリンクまで、かわいい「ミッフィー」メニューが充実！
冬のハウステンボスで、ピクニック気分を楽しめるメニューです。
「ホリデー・ピクニックカフェ」で提供中の「2025冬 ミッフィーメニュー」の紹介でした。
ハウステンボス "European Holy Christmas2025"はこちらでもまとめて紹介しています。
