YouTubeチャンネル・マーケティング侍のりゅう先生が、「【体感マーケ完全解説】なぜコンビニで車がバカ売れしたのか？」と題した動画を公開。動画内では、今話題となっている“コンビニエンスストアで車が売れる時代”の舞台裏と、現代における『体験型マーケティング戦略』の真髄を中小企業・個人事業主の目線から徹底解説した。

冒頭で「今この時代、コンビニエンスストアで車も買えちゃう時代が来てしまってるんです」と衝撃のトピックを紹介。りゅう先生によると、「ヒョンデがファミリーマートで試乗会を実施し、数十台の制約につながった」という日経クロストレンド記事を例に、「体験×心理的ハードル下げ」がライト層や潜在層にはまったことがヒットの要因と述べる。

ヒョンデのEV車「インスター」が全国約10店舗のファミマ駐車場で試乗できたこの施策。りゅう先生は「ちょっと寄ったついでにで試乗できるから、心理的なプレッシャーが少ない」と“場所のハードル”の低さに注目し、「ディーラーだと本気で買う人に見られるが、コンビニならライト層や潜在層も自然に体験できる」と解説。また、何度もサイネージ広告に触れることで「単純接触効果（ザイオンス効果）が働き、興味や共感を引き出しやすくなる」と、反復接触の重要性も指摘した。

さらに「商品が売れない人の多くは体験場所自体がない」と一刀両断。その上で、「体験×心理的ハードル下げ」の具体的施策について、「お金・時間・場所・リスク・社会的--この5つのハードルを下げれば人は動く」、「まず興味を持ってもらいたいのであれば、一部だけでも体験を切り出し気軽にトライできる環境を作るのが大事」とアドバイス。飲食店なら“試食”、旅館なら“足湯体験”、美容なら“ワンコイン施術”など、業種別事例も豊富に紹介した。

加えて「体験に希少性や限定性を掛け合わせることで、お客様の行動を加速させる仕掛けになる」とし、「人数・時間・場所・商品--それぞれに“限定”をつけてイベントを設計すれば、より反応率が高まる」と語る。

