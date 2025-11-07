Victor¤ÈKappa¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö²Í¶õ¤Î°Ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏµÝºï¾¢»á
¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï4Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥ê¥Î¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKappa¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖVictor ¡ß Kappa directed by TAKUMI YUGE¡×¤ò¡¢11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êZOZOVILLA¸ÂÄê¤Ç¼õÃíÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢1928Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ó¥¯¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡¦³ô¼°²ñ¼ÒJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ë¤Î²»³Ú»ö¶ÈÉôÌç¤È¤·¤Æ¥ì¥³¡¼¥ÉÀ¸»º¤ò³«»Ï¡£1972Ç¯¤Ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÊ¬Î¥ÆÈÎ©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¥Ó¥¯¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¸½¡¦JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Áí¹ç¥½¥Õ¥È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¥½¥Õ¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¿¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎµÝºï¾¢»á¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´6·¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²Í¶õ¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥²¡¼¥à¥·¥ã¥Ä¤ä¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÛ¤¤¤¿Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢Victor¤ÈKappa¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¡Ä¡£
ÆüËÜ¥Ó¥¯¥¿¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢1982Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤âÀèÆü¡¢¡ØJVC¡Ù¤Î¥í¥´¤¬¶»¤ËÆþ¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬adidas¤«¤éÉü¹ï¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤È·Ò¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢80Ç¯Âå¤ä90Ç¯Âå¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¹¥¤Þ¤·¤¤·¹¸þ¡É¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖVictor ¡ß Kappa directed by TAKUMI YUGE¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢ËÜÆü11·î7Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¤«¤é11·î24Æü¡Ê·î¡Ë11:59¤Þ¤Ç¡£ZOZOVILLA¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Î¤Ï2026Ç¯1·î²¼½Ü¤ÎÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£