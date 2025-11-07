ドジャースは6日（日本時間7日）、アレックス・ベシア投手に対する球団オプションを行使した。複数の米メディアが伝えた。

来季の契約に関する選択権はチームにあったが、この結果、年俸355万ドル（約5億3300万円）で残留することが決まった。貴重な救援左腕はワールドシリーズ前日、「深刻な家庭の事情」によりチームを離脱。その後、新たな情報は伝えられていないが、ケイラ夫人のTikTokには多くのエールが寄せられている。

■指揮官「胸が張り裂けるという表現では不十分」

ドジャースは10月23日（同24日）、ベシアの離脱に関して声明を発表。そこには「心から悲しいお知らせになります。アレックス・ベシア選手は、妻ケイラさんとともにチームを離れています。ドジャース球団一同、ベシア家に心からのお見舞いと祈りを送ります。今後の状況については改めてお知らせいたします」と記されていた。

詳細は不明ながら、デーブ・ロバーツ監督が「胸が張り裂けるという表現でさえ十分ではない」と話すなど、深刻な事態に直面していることは明らかだった。

ベシアは戦列復帰することなく、ワールドシリーズを欠場。その後も新たな情報はもたらされていないが、ケイラ夫人のTikTokには多くのファンが訪れ、2人を気遣うコメントを残している。

■「なんて試合、なんて最高の瞬間」とつづる

ケイラ夫人が最後にアップした動画は、ドジャースがワールドシリーズ進出を決めたナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦の直後の様子。そこにはベシアとケイラ夫人の仲睦まじい姿が映っており、2人はグラウンド上でダンスをしながら喜びを分かち合っていた。

この動画にケイラ夫人は「なんて試合、なんて最高の瞬間、やったぜ！」とコメントを添えて公開。米メディア『Parade』によると、すでに600万回以上の再生数を記録しているという。

ただ、現在は心配したファンがコメントを寄せる場となっており、「ベシア家にたくさんの愛を送ります」「ブルージェイズファンも、あなたとご家族のことを心から思っています」「大丈夫ですか。ずっと祈っています」などのメッセージが並んでいる。

近況は不明だが、ベシアファミリーが立ち直るためには、時間が必要なことをファンは理解している。