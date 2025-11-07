ドジャースのミゲル・ロハス内野手（36）が6日（日本時間7日）に更新されたYouTubeチャンネル「JM Baseball」のポッドキャスト番組「Dugout Discussions」にゲスト出演。ワールドシリーズ（WS）第7戦で9回に起死回生の同点弾を放った直後に大谷翔平投手（31）と交わした会話を明かした。

ロハスはブルージェイズとのWS第7戦に「9番・二塁」で先発出場。3―4と1点を追う9回1死から起死回生の同点アーチを放ち、土壇場で試合を振り出しに戻した。その後、チームは延長戦で競り勝ち、球団初の2年連続WS制覇を果たした。

ベテラン内野手、さらにはチームリーダーとしてドジャースに欠かせない存在だが、2026年シーズンを最後に現役を引退する意向を明かしている。

番組のMCを務めるクリス・ローズ氏から「ダグアウトでの会話を覚えている？」と同点弾を放った後のチームメートとの会話を尋ねられたロハスは「僕の人生で一番クールな出来事の一つ」と起死回生の同点アーチを回想した。

続けて「僕がホームランを打っただろ？で、みんなが僕に群がってきた」とチームメートも大喜びする一発だったとした。ただ、1番打者の大谷は次打者だったことから、その群がりに参加することはできなかった。

それでも大谷が左飛に倒れた後、ベンチに戻ると自身に近付き「ミギー（ロハスの愛称）、君は来年、引退できないよ。あと10年、僕と一緒にプレーするんだ」と語りかけてきたという。実際に大谷がハグをしながらロハスに語りかけている写真もあるとした。

その上でロハスは「翔平、俺はもう歳なんだよ。あと10年もプレーできるか分からないけど、来年は絶対、君とプレーするよ」と返事したと明かした。

さらに、来季限りでの引退を表明しているロハスは「来年、別のチームでプレーしている自分が想像できない。僕はあと1年プレーしたいだけ」とドジャースであと1年プレーし現役を退きたいと改めて願望を口にした。