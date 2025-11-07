米人気番組に出演

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでWS連覇を祝うセレモニーを行った。翌日、デーブ・ロバーツ監督らが米人気番組に出演。その中でタイラー・グラスノー投手は、ポストシーズンで用意した友人や家族のためのチケット金額を告白している。

ロバーツ監督やキケ・ヘルナンデスらと共に米放送局「ABC」の米人気番組「ジミー・キンメル・ライブ」に出演したグラスノー。司会のジミー・キンメル氏から「友人や家族のために、何枚チケットを用意しなきゃいけなかった？」と問われている。

グラスノーは「ポストシーズン全体で、たぶん数百枚だね」と回答。キンメル氏は「すごいな」と驚きながら、「チケット代は定価で請求されるの？ それとも転売価格で払わないといけないの？」と、疑問をぶつけた。

リーグ屈指の人気を誇るドジャースが2年連続でWSに進出したとあって、今シリーズではチケット料金の高騰が話題となった。グラスノーは「転売価格じゃないけど、かなりまともな値段で提供してくれるんだ」と、その内幕を明かしている。

「それでも高いけどね…」と続けたグラスノーに、ロバーツ監督が横やり。「金額を言ってやれよ」と指揮官に促されたグラスノーが「確か…6万ドル（約923万円）くらいだったかな」と金額を暴露すると、キンメル氏や観客から驚きの声が上がった。

グラスノーは両手でどよめきを制しながら「でも全部払ったわけじゃないよ、念のために言っておくけど。そこまでお人好しじゃないから」とフォロー。それでもキンメル氏は「車一台分くらい貸しがあるじゃないか！」と驚きを隠せない様子だった。



（THE ANSWER編集部）