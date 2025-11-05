11月4日、Aぇ! groupの公式YouTubeチャンネル『Aぇちゅーぶ』が約1か月ぶりに更新され、ファンからの歓喜のコメントが殺到。だが、活動休止中の草間リチャード敬太への声は……

【写真】ちょっとひどい…逮捕後に“値札”で顔を隠されてしまった草間リチャード

わいせつ容疑での逮捕から1か月

「この日、ショート動画が投稿されました。最年長メンバーの末澤誠也さんが、自撮り棒の先にあるカメラで他のメンバーを映しながら、『お久しぶりでーーーす!』とあいさつ。佐野晶哉さんも『ただいまー!』、正門良規さんも『久しぶりや〜!』と投げキッス。小島健さんは、山田孝之さんが『全裸監督』シリーズで演じた主人公・村西とおる氏の決め台詞でもある『お待たせしすぎたようですねぇ』を連呼していました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

さらに小島は「イヤな罰ゲームのせいで顔赤い」、正門も「頭フル回転やったしなぁ」と告白。末澤も「お久しぶりに帰ってまいりまして」と楽しそうに、4人で挑んだ企画の告知をしていた。

「このあと、企画の本編動画が公開されました。それが、山手線の30の駅名を5分で記憶し、順番に言っていくというゲーム。間違えるたびに体にいいとされる激苦ドリンクを飲まなければなりませんでしたが、それでも最後はなんとか30の駅名を答えてクリアしていました」

最後は、早くも次に公開される企画の予告も流れ、YouTubeの本格再開を予感させた。するとコメント欄には、

《4人の楽しそうな姿が見られて本当に嬉しいです!!!》

《やばい泣きそう 明るくいてくれてありがとう 元気出る》

《大好きです! ずっとついていきます! 》

など、ファンからの喜びの声があふれていたのだが、草間リチャードに関するコメントがほぼ皆無というくらい見られなかった。

10月4日、東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された草間。 所属するSTARTO ENTERTAINMENTは同日に草間の活動休止を発表。6日、三田警察署から釈放された際は声を震わせて謝罪し、涙を流していたことが話題になった。これを受けて、10月7日に『Aぇちゅーぶ』の更新を一旦休止することが発表されていた。

「チャンネルの再開はファンの悲願でもあったはずですが、草間さん復帰のラブコールどころか、その存在が“黒歴史”であったかのようにファンから忘れ去られている印象でした。この日の動画の概要欄には、『正門良規/末澤誠也/草間リチャード敬太/小島健/佐野晶哉』と、草間さんの名前も記載されていましたので、4人にとっては今もかけがえのない仲間であることは間違いないと思うのですが……」

まるで草間リチャードがいなかったことのようになっているコメント欄に対して、ネット上には《かわいそう》《早く戻ってきてね》といった声も。

わいせつ容疑での逮捕から1か月、復帰はいったいいつになるのだろうか――。