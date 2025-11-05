【元川 悦子】なぜサッカー日本代表はここまで強くなったのか？”ドーハの悲劇”を知る森保一監督が語った「北中米W杯」制覇へのカギ

「バトンをつないでいく、継承していくこと」が日本のよさ

10月14日のブラジル戦（東京・東京スタジアム）で3−2の歴史的勝利を飾り、2026年北中米W杯での躍進に弾みをつけた日本代表。

この試合でMVP級の働きを見せた鎌田大地（クリスタルパレス）が「ブラジルは2センターバック（CB）の主力が出ていなかったし、言ってもまあ、練習試合なので」と淡々としていた通り、この1勝が本番での成功を約束してくれるわけではない。

ただ、過去に13度戦って歯が立たなかったサッカー王国に勝ったという事実はやはり大きい。ハンス・オフト監督から加茂周監督時代の1992〜96年にかけて日の丸を背負い、93年10月28日の“ドーハの悲劇”の生き証人にもなった森保一監督は、その重みを誰よりもよく分かっているはずだ。

「バトンをつないでいく、継承していくことは日本のよさであり、力になると私は思っています。選手たちも過去の歴史から今、そして未来につなげる重要性を理解し、表現してくれている。それは本当に嬉しいことですね。

日本人は一丸となって戦うとか、思いやりを持って、助け合っていくことが特有のメンタリティじゃないかと私は考えていますが、それを選手たちが口に出して、実際に表現してくれている。ブラジル戦は特にそうだった。すごく意義のあることでしたね」と指揮官は王国に負け続けた先人たちの悔しさにも思いを馳せながら、この1勝をW杯につなげていこうと新たな決意を抱いた様子だ。

歴代W杯戦士が支える“レジェンド布陣”

その森保監督の力強い援軍となっているのが、周りを取り巻く日本代表レジェンドたちである。

2023年に発足した第2次体制以降のコーチ陣は、98年フランスW杯に出場した名波浩・齊藤俊秀両コーチ、98年〜2002年のフィリップ・トルシエ監督時代に代表を経験した下田崇GKコーチ、2006年〜2010年南アフリカW杯までのイビチャ・オシム、岡田武史監督時代を知る前田遼一コーチ、2010年南ア・2014年ブラジル・2018年ロシアの3大会でキャプテンを務めた長谷部誠コーチと、過去の日本代表を知る面々が揃っているのだ。

そこに2002年日韓・2006年ドイツW杯のキャプテンである日本サッカー協会の宮本恒靖会長と目下、5度目のW杯を目指している長友佑都（FC東京）を加えれば、日本が参戦した過去7回のW杯を全て網羅できる。この強固な“レジェンド布陣”は日本の強みになっているはずだ。

「会長は私には決められないんですけどね（笑）。でも時系列で、期間が飛ぶところはもちろんあるとは思いますけど、それぞれの時代の代表をできるだけ継承したい。かつ指導力のある人たちにスタッフに入ってもらいたいというのは考えていました」と指揮官は意図してこの陣容を配置したことを明かす。

2018年8月に始動した第1次体制のスタッフは、森保監督とマツダ時代から二人三脚で歩んできた横内昭展コーチ（現山形監督）、攻撃面を担当する上野優作コーチ（現清水コーチ）がいた。その2人が2022年カタールW杯直後に代表を離れたタイミングで、名波・前田両コーチを抜擢。

さらには2024年1〜2月のアジアカップ（カタール）直前合宿では、中村憲剛（川崎FRO）と内田篤人（解説者）もロールモデルコーチとして招聘。そして2024年9月に現役を引退したばかりの長谷部をチームに加えたのだから、“代表ファミリーの活用”という意味でベストを尽くしたと言っていい。

それが2026年W杯にダイレクトな効果が出るかどうかは未知数ではあるが、2006年ドイツ、2014年ブラジル両W杯のキャンプ地選び、直前合宿のコンディショニングの失敗などのフィードバックは確実にされるはずだ。

気候、時差、標高…北中米W杯のカギは環境にあり

実際、次のW杯はアメリカ・カナダ・メキシコという広大な3ヵ国で行われるため、時差や気象条件の違いが大きい。そして長時間移動を強いられる中、最大8試合を戦い抜かなければならない。環境を制することが成功の絶対条件になるのは間違いない。

「予選からもそうなんですけど、過去に経験したことを生かして同じミスは犯さないように環境作りを進めて、勝つ確率を高めていくことは常にやっています。

早くW杯出場が決まったので、アルファベットで言えば、AからZまで膨大なシミュレーションを進めています。例えばホテルであれば、『あまり窓がないところはよくない』『開放感があるほうがいい』といった意見は出ますし、『グラウンドへの移動時間が短いほうがいい』『ジムやリカバリーできるお風呂が併設しているところがいい』といった話も経験から出てきます。いかにして選手をストレス少なく大会に集中させられるか。多くのスタッフの経験値を集約しながら判断できるのはメリットですね。

ただ、北中米W杯において、歴史や経験を生かせる部分があまりないのかなという思いもあります。12月5日の抽選会が終わらないとどこで戦うのか、どこに拠点を置くかは確定させられないですし、未知の世界という感覚もある。『新しいチャレンジをするんだ』と考えながら準備を進めていますね」

今年9月、メキシコ（オークランド）、アメリカ（コロンバス）で本大会のシミュレーションを行った後、指揮官自身もメキシコへ赴き、事前キャンプ候補地を視察したという。その背景には、2010年南アフリカW杯直前にもスイス・サースフェーで高地トレーニングを実施、走れるフィジカルを作り上げ、ベスト16入りにつなげた実績があることも大きいだろう。

「メキシコの事前キャンプ候補地視察というのは、僕ではなく、松本（良一）フィジカルコーチが考えてくれたんですよ。次のW杯は寒暖差、東と西と3時間の時差、そして標高差がある。特に標高と暑さのところはキーになりますけど、高地トレーニングはその両方が含まれていると思います。

そこで練習のクオリティが下がってコンディションが整わないというのも厳しいですし、『本番になって楽になるように』と考えて取り組んでも本末転倒になることが起こり得ます。そのあたりは慎重な判断が求められてきますよね」

「過去の失敗を糧に」2014年ブラジルW杯で得た教訓

本田圭佑や長友佑都、香川真司（C大阪）らを擁しながら惨敗した2014年ブラジルW杯を振り返っても、鹿児島・指宿での1次キャンプでは凄まじい走り込みが行われ、シーズン終了直後の欧州組は逆に疲労が蓄積。

サプライズ選出された当時32歳の大久保嘉人が「全員に同じ走り込みをさせたら、自分たちみたいなベテランは疲れがたまってパフォーマンスが下がるのは当然」と大会後に苦言を呈していたほどだ。

「嘉人の場合は走ったほうがいいと思いますけどね（笑）。それは冗談だとしても、その事例はもちろん聞いています。

カタールW杯を振り返っても、直前のテストマッチの時は、できるだけみんなにプレーをしてもらって、コンディションを上げるという考え方もありましたけど、シーズンの疲れが残っているところで上げるというのはダメージになることも多い。それを踏まえながら、あえて休ませるとか、心身両面の疲労を取るということに比重を置きましたし、次も欧州シーズン直後のW杯なので、そういうことは配慮していこうと考えています」

「最後に決めるのは自分」8年政権で磨かれた覚悟

森保監督自身も7年2ヵ月という長期政権の中で数多くの成功例や失敗例をインプットできているのも大きい。JFA欧州オフィスダイレクターの津村尚樹氏という百戦錬磨のスタッフが細かいマネージメントをしてくれているのも確実に助けになっている。

「W杯の体制についてのプランニングは、コーチやスタッフに数多く、提案してもらっていますが、最終的に判断するのは監督である自分。責任はすべて私にあります。しっかりと決めて、実行に移すつもりです」

過去の経験値が増えれば増えるほど、判断材料が多くなりすぎて、決めるのが難しいという現状もあるかもしれない。ただ、W杯優勝を目指している以上、絶対にミスは許されない。ここから7ヵ月間で、森保ジャパン8年間の全てが問われることになる。

（撮影／吉場正和）

