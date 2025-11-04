Photo: 小暮ひさのり

エネルギー革命、起こってます。

ジャパンモビリティショー2025でヒョンデから新型SUV「The all-new NEXO（ネッソ）」がお披露目。これは、未来のドライブ像を見せてくれる1台！

…とかいうとちょっと大げさかもしれませんが、そのくらいの「新しさ」が詰まっていますよ。なんとこちら、水素で走るSUVなのです。

未体感を受け取れる力強いデザイン

Photo: 小暮ひさのり

2018年に発表された先代のNEXOも水素SUVから、正当進化のモデルチェンジ。エクステリア、インテリア共に大きく印象を変えています。

特にフロント周りはSUVらしい力強さやたくましさがビンビン伝わる、いいデザインじゃないか！

Photo: 小暮ひさのり

こちらはリア。

テールランプが独特のカタチ。お気づきになった人も多いと思いますが、この「田」みたいなライトはフロント各所にデザインされていますよね。こちらはヒョンデがかかげる水素ビジネスブランド「HTWO」のロゴ「｜+｜」が反映されています。

「H」を2つ並べたカタチで、「Hydrogen for Humainity」というメッセージを表現しているんだとか。

Photo: 小暮ひさのり

こちらは左リアサイドに備わった水素チャージポート。

航続距離はフルチャージで826kmと、東京大阪間を余裕で走れるレベルですね。ちなみに水素自体をガソリンの変わりに燃焼させているんじゃなくて、水素と酸素の化学反応から電気を取り出してモーターを回すしています。つまり、水素エンジンじゃなくて、内燃機関を使わない水素EV（FCEV）ってわけですね。

この新モデルでは、先代からパワーも向上していて、システムの出力は135kWから190kWへ、バッテリー出力は40kWから80kWへと倍増。0-100km/h加速タイムは従来の9.2秒から7.8秒になっています。

そして、このパワーを持ちながら、排ガスはゼロ。水しか出さないというクリーンなシステムですし、水素チャージは、バッテリー充電に比べて圧倒的に速く、5分くらいでチャージできるとのこと。ガソリンスタンド感覚じゃないか。

シンプル＆モダンなインテリア

Photo: 小暮ひさのり

インテリアも美しいですよ。

室内に足を踏み入れると、未来感に包まれます。ドライバー前方には横長ディスプレイが鎮座して、まるでコックピットのようなメーターレイアウト。素材の質感や空間の広さはラグジュアリーSUVそのものですねー。

Photo: 小暮ひさのり

さらにバックミラーはカメラ式です。

実用面でミラータイプとどっちが良いか？ は一長一短あるとおもいますし、そこは長期で乗ったオーナーしか判断できないところかもしれませんが、個人的にコレが付くと「未来のクルマ」感が出てテンションがブチ上がります。

この新型NEXO、日本市場での販売は2026年上半期を予定。

これまで日本で選べる水素車は、トヨタ「MIRAI」やクラウン。ホンダの「CR-V e:FCEV」くらいでしたけど、そこに新たにNEXOが加わることで、僕らの新たな選択肢になってくれそう。

気になる車両価格はまだ未発表ですけど、日本政府が掲げる水素社会構想やZEV（ゼロエミッションビークル）推進政策ともマッチしていて、補助金も出る…と思われますのでお得感もありますねー。

ただ、国内においてはまだ水素ステーションの数が圧倒的に少なく、水素の燃料代も決して安いとは言えない（ガソリンよりちょい高め…）現状があるので、そこはちょっと気になりポイント。

いくら走っても水しか出さない。そんなクリーンさは魅力だけど、走らせられない環境じゃあもったいない！

次世代のクルマ社会への環境整備も期待したいなぁ。

Source: ヒョンデ