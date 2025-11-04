「今日と明日くらいはこの勝利に存分に浸りたいと思っています」──11月2日（日本時間、以下同）に行われた米・大リーグのワールドシリーズ第7戦。延長11回の死闘の末、大谷翔平（31）属するドジャース（ナ・リーグ）が、5対4でブルージェイズ（ア・リーグ）を下し、球団史上初のWS連覇を達成した。試合直後、大谷選手は冒頭の言葉を口にしながら、掴み取ったばかりの栄光をかみしめた──。

今年も、歴史に刻まれる多くの活躍をみせてくれた大谷選手。レギュラーシーズンでは55本のホームランを放ち、自己最多記録と球団記録を更新。本格的な投手復帰も果たし、二刀流の快進撃でチームの優勝に大いに貢献したが、その裏、日本では"地獄の応援芸"に勤しむ1人の男がいた。インフルエンサーの岩田ゆうたさん（23）だ。

「大谷がホームランを打つたびに即日その本数×1km走る」

"本数×1km"とはつまり、大谷選手が1号HRを打ったら1km、仮に100号HRを打ったらその日のうちに100km走る。仮に1試合で50号＋51号を打てば、合計101kmマラソンをしなければならないというルールだ。

岩田さんが、これほどまでに過酷な企画を行う理由は「大谷選手のアンチになるため」。

レギュラーシーズンを折り返した7月中旬。NEWSポストセブンは岩田さんにインタビューを敢行（前回記事を読む）。寝る間を惜しんで試合を観戦し、プライベートを犠牲にしながら走りつづけたが、その時点では「まだアンチになりきれない」と語っていた。……あれから3か月。シーズンが終了した今、その気持ちは変わっているのだろうか──。【全3回の第1回】

「お久しぶりです。あれからいろんな変化がありまして。まず、走りやすさ重視で坊主にしました。それから、月に8万円ほど稼いでいたフードデリバリーのバイトと、NSC（吉本興業の養成所）も辞めました。生活やお笑い、髪の毛も全部捨てて、マラソン1本に絞るために腹を括ったんです」

──アンチ化するどころか、さらに前のめりになっていませんか？

「企画に全BETするぐらいの気概で臨まないと、マジで頓挫するなって思ったんです。覚悟を決めたのが、8月中旬ですね。8月11日のブルージェイズ戦から、大谷選手は4試合連続でホームランを打つんですけど、それが40号、41号、42号、43号で、連日ほぼフルマラソン状態。

そもそも完走に5時間から6時間はかかるし、終わってすぐ睡眠を取って、起きて試合見て……ってなるともう他のことするヒマなんてないですよね。マラソン後にはぬるま湯で半身浴して、足を揉みほぐしながら1時間半ぐらい浸かったりと、身体のケアもちゃんとするようになったので、もう時間がどんだけあっても足りないんです」

──ただ、8月中旬から9月上旬にかけて、ホームランが出ない日が続きます。

「8月20日の44号、8月25日の45号、9月3日の46号。たしかに3週間で3本のみで、SNSでも〈最近の大谷調子悪い？〉みたいな声が上がっていましたけど、僕に言わせてみればそんなこと全然ないですからね。いつ打ってもおかしくない雰囲気尋常じゃなかったですし、普段が打ちすぎなんです。一撃打たれるだけで、フルマラソン超えですよ。安心は全然できませんでしたね」

──大の阪神ファンでもある岩田さん。9月7日に、阪神が史上最速でセ・リーグ優勝を決めましたが、ご覧になりましたか？

「それはもちろん。いやあ、激アツでしたね。それでまあまあハシャいで盛り上がって、とても穏やかな気持ちで眠ったんですけど……翌日のオリオールズ戦で、大谷選手が47号＋48号のマルチホームランを打つんです。天国から地獄とはまさにこのことですね。ハハ、笑えなかったです。

即日、95kmマラソンですよ。大谷選手って、日本人投手からホームランを打つことが多いんですけど、この日は2本とも菅野（智之）投手から打っていて。『ちょっと待てよ、大谷！ 日本人投手なんだから、ちょっとは贔屓してくれよ！』って叫びたかったんですけど、心のどこかでいつかマルチホームランが出るとも思っていたので……まあ、このタイミングで来たかと」

──それまでの1日の最長距離は、6月15日（ジャイアンツ戦）の24号＋25号の49kmですね。

「突然の倍距離。残りの打席はもう頭が真っ白で、全然集中してプレーを見られませんでした。頭の中は『本当に完走できるんだろうか』ってことばかりで」

──レギュラーシーズン最大の山場と言っても過言ではないですね。

「だって完走まで16時間かかっているんですよ、16時間。あとで見返したら、まったくエンタメになってないなって感じでしたね。終盤なんか見ている方が心配しちゃうぐらいには顔面蒼白だし、完走後に素麺を一口食べただけでゲロ吐いちゃって。あわや画面に映るところでしたが、カメラマンが機転を利かせて画角をズラしてくれて……よかったです」

──ちなみに、マラソン中は何を考えていたんですか。

「もう"死の世界"にいるみたいな感じでしたね。走る時は基本公園の中なんですけど、感覚的には両脇に墓標が立った暗い道の間を延々走り続けているみたいな。視聴者から応援のスパチャも結構来ていたみたいなんですけど、もう何も見えてないので『ありがとうございます』すら言えなくて。ただただシンドい、シンドい……って（笑）」

──最終的にレギュラーシーズンのホームラン数は55本。てっきり、これで企画完遂とばかり思っていましたが……ポストシーズンもまさかの続行。しかも、ルールを追加されますね。

「もともとkm数引き継ぎで行こうとは決めていたんですよ。ただ、やっぱりレギュラーシーズンとポストシーズンだったら、後者の方が1試合の重みがあるわけじゃないですか。だから、1本打つたびに加算されるkm数を、勝ち上がるごとに増やそうって決めたんです。

ワイルドカードシリーズは、1本ホームランを打つたびに2km、ディビジョンシリーズは1本につき3km、リーグ優勝決定シリーズは×4km、ワールドシリーズは×5km加算することにしました」

──もはや「アンチになろう」というよりも「大谷選手を讃えよう」みたいな企画に変化していませんか……？

「まあまあ、まあまあまあ。趣旨としては……まあまあまあ。一応、リスペクトはあるので」

レギュラーシーズン完走を経て、「加算km数の増加」を決めるという"境地"に至った岩田さん。一方の大谷選手は、10月18日、1試合で3本という今シーズン最多本数のホームランを放つこととなり、結果として岩田さんは合計209kmマラソンに挑むことに──その模様は第2回で詳報する。

