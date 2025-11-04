第1回【「安倍元首相」銃撃事件で“陰謀論”が過熱する理由…山上被告が「私がしたことに間違いありません」と述べても…SNSでは「被告が撃ったのは空砲」「真犯人は別にいる」】からの続き──。安倍晋三・元首相が銃撃されて死亡した事件を巡り、奈良地裁では10月28日に初公判が開かれた。（全2回の第2回）

殺人罪などに問われている山上徹也被告は罪状認否で「私がしたことに間違いありません」と殺人罪については認めた。さらに検察は冒頭陳述で「山上被告の単独犯」を明確に主張した。

警察や検察など国家権力が総力を上げて事件の解明に乗り出し、その経緯や動機を完璧なまでに明らかにした。事実、山上被告は検察側の指摘に対し、その大半を認めている。

ところが、ネット上では「複数犯説」など、警察の捜査や検察の冒頭陳述を完全に否定する陰謀論が今も拡散を続ける。投稿の全文を引用するのは問題があるため、Xの投稿からニュアンスだけをご紹介する。

「手製の銃で元首相を暗殺できるはずがない。複数犯の犯行であるのは明らか」

「メディアが流さない“真犯人が撃った瞬間を記録した映像”が存在する」

「どう見ても安倍氏は真正面から狙撃されている。山上被告は安倍氏の背後にいたことから殺害は不可能」

彼らは初公判で示された冒頭陳述を「“闇の勢力”に支配された検察がデマを垂れ流している」と批判する。この“闇の勢力”について言及する投稿も多い。アメリカの陰謀論で多出する「ディープステート（闇の政府、地底政府）」の日本版だと考えられる。

陰謀論が人を惹きつける理由

「今の高市首相に激しい批判が浴びせられていることからも分かるが、安倍元首相は“闇の勢力”に消された」

「山上被告の家庭は崩壊などしていなかった。実際に安倍元首相を殺害したのは“闇の勢力”であり、彼らは統一教会を攻撃することが目的だった」

「奈良県警の警備が甘かったのは“闇の勢力”が原因。安倍氏が狙われているという情報は事前に“闇の勢力”が警察の上層部に伝え、現場での傍観を指示した」

なぜ、こうした荒唐無稽な言説を信じる人がいるのか──。ITジャーナリストの井上トシユキ氏は「陰謀論に関心を示してしまう人が後を絶たないのは、陰謀論がネット怪談や都市伝説と同じ“構文”を持っているからです」と言う。

「ネット怪談や都市伝説は『もしも、こんなことがあったら、怖いよね』という“構文”に根差して様々な話が作られます。『もしも呪いのビデオがあったら怖いよね』、『もしも下水道に巨大なワニが住んでいたら怖いよね』という具合です。そして今回の事件に関する陰謀論も『もしも山上被告が犯人じゃなかったら怖いよね』が原点です。誰もが一度は思い浮かべたことのある、素朴な『もしも』に根差した言説だと言えます。だからこそ興味を持つ人が多いのです。さらに“競争”の激しさも重要でしょう。今、この瞬間にも無数の陰謀論がネット上で誕生していますが、その大半は人々の関心を呼ぶことができず消えてしまいます。普通の人々がXで目にする陰謀論は、既に相当数の人々が信じている“勝ち組”なのです」

ネットが陰謀論に与えた影響

陰謀論は「もしも」という空想から始まっていることは重要だという。当然ながら事実には全く根差していないからだ。あくまでも「もしも山上被告が犯人じゃなかったら怖いよね」が最初であり、それを“立証する事実”は後付けの形で付いてくる。

「『もしも』という空想から始まった言説のため、昔の都市伝説は荒唐無稽なものも目立ちました。ところがインターネットの登場で誰でも簡単に膨大な情報にアクセスできるようになりました。さらにSNSの発達は面識のない人々の交流を可能にしました。陰謀論を巡るネット上の議論が活発化したことで、論理破綻が明確な陰謀論は減少したのです。『もしも安倍元首相の事件で真犯人が別にいたら怖いよね』という“陰謀論の萌芽”がSNSに投稿されると、例えば『統一教会の没落で得をするのは創価学会』という陰謀論を補強する“ネタ”が投稿されます。ネタを反映した陰謀論はリアリティを増した印象を与え、『安倍元首相を苦々しく思っていたのは媚中派で、創価学会も媚中派』と新しいネタが加わります。こうして陰謀論は無数のネタを取り込んで成長を続け、一見するとそれらしい言説に整っていくというわけです」（同・井上氏）

