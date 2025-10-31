この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ドコモラボ」にて、ドックんとモコが出演した動画「【注意】12月以降のdポイント改定内容の変更点と注意すべき人を徹底解説！おすすめなポイントの使い方も！」が公開され、2025年12月1日から大きく変わるdポイント有効期限について詳細に解説した。動画では、毎月のようにdカードやスマホ、ドコモサービスの最新情報を届ける2人が、知らないと確実に損をするポイント有効期限ルールや、特に注意が必要な人の特徴について触れている。



今回の改定では、dポイントの有効期限が「今までの“獲得月から48ヶ月”から、“最後にポイントを利用した日から12ヶ月”に大幅変更」される。これにより、「貯めたり使ったりを繰り返せば、実質的に有効期限は“無期限”にできる」というメリットがある。一方で、「2026年12月1日までは、今まで保有していたポイントの有効期限が一律集約される」など、知らないと損をしてしまう重要な変更点も紹介。「1年に1回は必ず使うか、貯めることを意識したほうがいい」と2人は強調した。



また注意点として、「有効期限が延長されない“期間用途限定ポイント”は要注意」と説明。ドックんは「キャンペーン等で受け取るポイントはほとんどが“期間用途限定ポイント”なので、有効期限の延長対象外」だとし、「通常ポイントとの違いをしっかり把握しておくことが必要」とアドバイスした。さらに、「ドコモの利用料金でしかポイントを貯めていない人」「2年に1回の機種変更時しか使わない人」「ポイント共有グループの代表者だった人」などは“特に気をつけるべき”だと指摘。その理由について「携帯料金やドコモ光で自動的にもらうポイントは延長対象外なので、1年に1回は自分で使うことを意識して」と語った。



ポイントの有効活用法についても詳しく解説。「ポイントの送る・受け取る行為も“利用扱い”になるから、使わない人は家族やよく使う人に送るのがおすすめ。“消滅するくらいなら送ったほうが絶対に得”」とのこと。また、「d払いアプリやdポイントクラブアプリの使い分けや、送り間違い防止策」も具体的に説明している。



最後には「普段からd払いなどを利用している人は特に心配ないですが、利用しない人は家族などに有効的に譲渡を。消滅よりも有効活用を！」と呼びかけ、サイトやYouTubeチャンネルの登録も勧めて締めくくった。