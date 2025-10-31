フジテレビ『酒のツマミになる話』年内での放送終了を正式発表 MC千鳥から降板の申し出「心よりお詫び申し上げます」【全文掲載】
フジテレビは31日、バラエティー番組『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）の年内での放送終了を正式発表した。同局によると、MCを務めるお笑いコンビ・千鳥から降板の申し出があったという。
同番組の公式サイトに「『酒のツマミになる話』終了のお知らせ」との文書が掲載され、番組終了の経緯を説明。同番組では10月24日オンエアで予定していた放送内容が直前になって差し替えられていたが、「再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました。その過程において、社内における連携に不十分な点があったことから、放送直前での変更となりました」と差し替えの判断となった経緯を伝え、「放送を楽しみにしてくださっていた視聴者の皆様、ならびに、千鳥のお二人をはじめ出演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
そして、「放送後、千鳥のお二人より降板のお申し出があり、社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました」と明らかにした。続けて「番組を楽しんでくださっている視聴者の皆様や、番組にご協力いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます。千鳥のお二人に感謝を申し上げると共に、視聴者の皆様には最終回まで放送をご覧いただければ幸いです」と記した。
24日の放送内容について、17日の次回予告で「ハロウィーンパーティー開催」と題して、えなこ、奥田修二（ガクテンソク）、田渕章裕（ちょんまげラーメン）、中島知子、松丸亮吾らゲスト陣が仮装して登場。またMCの千鳥・大悟は、松本人志を想起させるコスプレ姿を公開していた。
■以下、発表全文
平素よりフジテレビをご視聴いただき、誠にありがとうございます。
10月24日放送予定だった「酒のツマミになる話」において、再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました。
その過程において、社内における連携に不十分な点があったことから、放送直前での変更となりました。
放送を楽しみにしてくださっていた視聴者の皆様、ならびに、千鳥のお二人をはじめ出演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
放送後、千鳥のお二人より降板のお申し出があり、社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しんでくださっている視聴者の皆様や、番組にご協力いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます。
千鳥のお二人に感謝を申し上げると共に、視聴者の皆様には最終回まで放送をご覧いただければ幸いです。
