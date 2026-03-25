3月13日、5人組アイドルグループ嵐のラストライブツアー『We are ARASHI』が北海道・大和ハウス プレミストドームで開幕した。4月以降は東京、愛知、福岡、大阪を巡り、5月31日に東京ドームで最終公演を迎える予定となっている。【写真】900円が10倍で転売…SNSがザワつく嵐ラストコンサートの“空カプセル”二宮とジュリー氏の“確執”そうしたなか、3月26日に『女性セブンプラス』は今回のツアーに“関係者席”が設けられて