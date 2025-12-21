漫才コンビ・千鳥の大悟が、12月20日放送の『芸人総選挙2025』（TBS系）で、フジテレビ系で放送されていた『酒のツマミになる話』（以下『酒のツマミ』）終了の舞台裏について初めて言及し、注目を集めている。「『酒のツマミ』は12月19日の放送で、約4年9カ月の歴史に幕を下ろしました。終了の直接的なきっかけは、10月24日放送予定回が直前で差し替えられたこととされています」（芸能担当記者）この回では当初、大悟が松本