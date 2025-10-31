阿部慎之助監督（46）が契約最終年を迎える来季の巨人の新体制がスタートした。ジャイアンツタウンスタジアムでの秋季キャンプが始まった29日、同時に新コーチ人事を発表。ヘッドコーチは置かず、オフェンス、ディフェンス、バッテリーの3部門にチーフ制を採用し、それぞれ橋上秀樹前作戦戦略コーチ、川相昌弘前二軍野手総合コーチ、村田善則前総合コーチが就任した。

阪神に独走を許し、3位で臨んだCSでも早々に敗退した今季は、レギュラーシーズンで12球団ワーストの78失策。ボロボロになった守備陣を経験豊富な川相コーチを中心に再建する狙いだが、「それは分かる。問題はオフェンスとバッテリー部門です」とさる巨人OBがこう続ける。

「巨人の今季のチーム打率は.250でリーグトップ。にもかかわらず、463得点はリーグ3位です。ヒットは出てもあと1本が出ず、ゼロ封負けは15度。主砲の岡本和真がメジャー挑戦する来季は、さらに得点力が落ちるでしょう。そういう状況の中、データ分析に定評のある橋上チーフはまだしも、その下に打撃コーチとして就くのが、今季まで巡回担当だったウィーラーコーチひとり。指導力うんぬんの前にコミュニケーションの問題が生じる外国人コーチが果たして機能するのか。正直、疑問が残ります」

バッテリー部門も同様だ。今季の先発陣は11勝4敗とキャリアハイの成績を残した5年目の山崎伊織を除いて壊滅状態。エースの戸郷翔征が8勝9敗、防御率4.14と最後まで復調せず、期待された若手組の赤星優志、井上温大もそれぞれ6勝9敗、4勝8敗に終わった。投手コーチの責任が追及される中、「先発は苦しかった。長いイニングを投げられない投手がいた。100球を超えられない投手が多かった。1年間もたない、ガス欠する投手もいた」と他人事のようにシーズンを振り返った杉内俊哉投手チーフコーチは来季も同じ肩書のまま残る。

「新体制の組織図を見ると、続投する杉内、内海哲也両投手コーチはバッテリーチーフの村田コーチの下に連なる形になっている。杉内コーチがブルペン、内海コーチがベンチと今季とは役割を入れ替えるという話も聞いていますが、劇的な効果を望めるかどうか。200勝こそ達成したものの10試合登板で3勝4敗、防御率5.00に終わった田中将大の再生は、久保康生巡回投手コーチに丸投げ状態。戸郷も最後まで復調に導けず、指導力そのものに疑問符がついていますから」（前出の巨人OB）

新生阿部巨人、早くも道険しの様相である。

壊滅状態の投手陣を他人事のように振り返った杉内コーチの評判は、チーム内でも芳しくないという。「人任せ」「グチばかりで立て直せない」などと散々な言われようである。いったいどういうことか。

