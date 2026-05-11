今月5日、秋田県内でも今年初めてクマによる人身被害が発生しました。県がツキノワグマ出没警報を発令してクマへの注意が呼びかけるなか、県民は再び日常生活での警戒を強いられています。「クマによる被害」とは、どのようなことなのか。「命に別条はない」と報道される一文に込められた、被害者の現実とは。救急現場で対応にあたっている医師に、クマによるけがの特徴を聞きながら、私たちはどのような対策が必要なのか、どうす