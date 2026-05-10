元衆院議員の宮崎謙介氏が１０日、ＡＢＥＭＡＴＶ「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」に出演。国会議事堂に入る人気チェーン店について語った。この日は「ジビエ」や「エスニック」など変わり種の「立ち食いそば」を特集。ＭＣの千原ジュニアから「いかがでしょうか、立ち食いそば」とコメントを求められた宮崎氏は「立ち食いそば、結構好きです、私はね。あちこち行って食べますし。こないだも高速乗って、ゴールデンウイーク中