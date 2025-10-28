¥»¥«¥ª¥ï¡¦Fukase¡¢20ºÐ²¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤ÈÇ®°¦ÊóÆ»¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÏ·¤±¤Ê¤µ¤¹¤®¡×Ç¯Îðº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡10·î27Æü¡¢4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦SEKAI NO OWARI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Fukase¤È¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î½÷À¤¬¿¿·õ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØWEB½÷À¼«¿È¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï140Ëü¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤ëTikToker¤Ç¡¢Fukase¤È¤Ï·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¾Î¡Ø¥»¥«¥ª¥ï¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ÇÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ÈÂ²¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¾Ò²ðºÑ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£ÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿¿·õ¸òºÝ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖFukase¤µ¤ó¤Ï40ºÐ¡¢º£²ó¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï20ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç¯¤Îº¹¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Fukase¤µ¤ó¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤¬¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ»Ò¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ç¯Îðº¹¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤ó¤ä¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Õ
¡Ô¥»¥«¥ª¥ïÇ®°¦¤è¤ê¤â¥Õ¥«¥»¤¬40ºÐ¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÎÊý¤¬¶Ã¤¤À¤ï¡Õ
¡Ô¤Þ¤¸¤ÇÏ·¤±¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ç¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤¬1ÈÖ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¤¤¤¦¡Õ
¡¡Fukase¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âÇ®°¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö2013Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬¡ØFRIDAY¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬ÇË¶É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ï¤ª¤è¤½3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·Îø¿ÍÊóÆ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Fukase¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤âÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¼Ì¿¿¤äÆÈÁÏÅª¤ÊÉ½¸½¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤ä¿§ºÌ´¶³Ð¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤«¤é¤â ¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¡É ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿È¯¿®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¼«Á³¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡TikTokÀ¤Âå¤Î´¶À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÁÏºî¤Ë¤â¡¢¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡2011Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê²»³Ú¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿SEKAI NO OWARI¡£¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É ¤ò·Ç¤²¤ëÃË¤ÎÎø¤â¡¢¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£