【奮発した感想】 Apple Watch Ultra 3を買ったのでレビューしていきます。とても気に入ってるのですが……。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで多数のガジェットレビューを手がけるIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、「【奮発した感想】Apple Watch Ultra 3を買ったのでレビューしていきます。とても気に入ってるのですが……。」と題した動画を公開。今回、自身がApple Watch Ultra 3を購入した感想や使用感について、現実的な視点で丁寧に語った。
動画冒頭、戸田氏は「Apple Watch Ultra 3レビューしたいと思います。僕も購入したので、その天末を含めて紹介していきたい」と切り出し、開封からデザイン、パッケージの質感まで細かくレポート。「ブラックなんですよ。黒だと箱も黒。で、ナチュラルだと箱もナチュラル色してます」と新色のブラックモデルに満足げな様子を見せ、「チタニウムミラネーゼループというバンドの組み合わせで買いました。これが欲しくてちょっと今回買った」とこだわりも明かした。
また、Ultra 2やシリーズ10との違いについても詳述。最大の特徴である「衛星経由の緊急SOS対応」や、画面サイズの拡大など進化ポイントを整理しつつ、「僕はApple Watchを買い続けている理由の一つがこれですよね。Suicaに対応しているので、電車に乗る時も本当に楽」と日常使いでの利便性を強調。バッテリー駆動時間が最大42時間と6時間増えた点にも注目し、「やっぱり42時間の魅力はとても大きいなと思いました。特に出張とかが多いのでね」と、長時間使える安心感を理由に挙げた。
一方で、新チップのS10や5G対応については「使っている感じのテキパキ感とか、あまり違い感じられておりません」と率直な印象を述べ、「そんなにもう新しい体験やられないんですよね。Apple Watchを買ったとしても」と冷静な見解も披露。とはいえ、「気になる価格は、僕の買ったこのチタニウムミラネーゼループの場合は145,800円。ほぼ据え置きなんですよ」と、価格に大きな変動がない点も紹介。
最後は「点数80点、高得点つけたいと思います。ただ、80点以上つけるとなると、すごい新しさを期待したい」と“Apple Watch 愛”と今後への期待を込めて動画を締めくくった。
動画冒頭、戸田氏は「Apple Watch Ultra 3レビューしたいと思います。僕も購入したので、その天末を含めて紹介していきたい」と切り出し、開封からデザイン、パッケージの質感まで細かくレポート。「ブラックなんですよ。黒だと箱も黒。で、ナチュラルだと箱もナチュラル色してます」と新色のブラックモデルに満足げな様子を見せ、「チタニウムミラネーゼループというバンドの組み合わせで買いました。これが欲しくてちょっと今回買った」とこだわりも明かした。
また、Ultra 2やシリーズ10との違いについても詳述。最大の特徴である「衛星経由の緊急SOS対応」や、画面サイズの拡大など進化ポイントを整理しつつ、「僕はApple Watchを買い続けている理由の一つがこれですよね。Suicaに対応しているので、電車に乗る時も本当に楽」と日常使いでの利便性を強調。バッテリー駆動時間が最大42時間と6時間増えた点にも注目し、「やっぱり42時間の魅力はとても大きいなと思いました。特に出張とかが多いのでね」と、長時間使える安心感を理由に挙げた。
一方で、新チップのS10や5G対応については「使っている感じのテキパキ感とか、あまり違い感じられておりません」と率直な印象を述べ、「そんなにもう新しい体験やられないんですよね。Apple Watchを買ったとしても」と冷静な見解も披露。とはいえ、「気になる価格は、僕の買ったこのチタニウムミラネーゼループの場合は145,800円。ほぼ据え置きなんですよ」と、価格に大きな変動がない点も紹介。
最後は「点数80点、高得点つけたいと思います。ただ、80点以上つけるとなると、すごい新しさを期待したい」と“Apple Watch 愛”と今後への期待を込めて動画を締めくくった。
関連記事
【Windowsだぞ】Xboxのポータブルゲーム機が登場。「 ROG Xbox Ally」はOSがWindowsなので、工夫すればパソコンとしても使える1台です
【超絶便利だ】USBケーブルとポートをチェックできる「USB Cable Checker 3」をレビューします。パソコンや充電器の端子もチェックできますよ
【大手の格安】ついにOPPOからも2万5800円の格安タブレットが登場。「 OPPO Pad SE」は明るい画面と大容量バッテリーが魅力。メモリーがちょっと残念ですが
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！