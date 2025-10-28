この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【奮発した感想】 Apple Watch Ultra 3を買ったのでレビューしていきます。とても気に入ってるのですが……。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで多数のガジェットレビューを手がけるIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、「【奮発した感想】Apple Watch Ultra 3を買ったのでレビューしていきます。とても気に入ってるのですが……。」と題した動画を公開。今回、自身がApple Watch Ultra 3を購入した感想や使用感について、現実的な視点で丁寧に語った。



動画冒頭、戸田氏は「Apple Watch Ultra 3レビューしたいと思います。僕も購入したので、その天末を含めて紹介していきたい」と切り出し、開封からデザイン、パッケージの質感まで細かくレポート。「ブラックなんですよ。黒だと箱も黒。で、ナチュラルだと箱もナチュラル色してます」と新色のブラックモデルに満足げな様子を見せ、「チタニウムミラネーゼループというバンドの組み合わせで買いました。これが欲しくてちょっと今回買った」とこだわりも明かした。



また、Ultra 2やシリーズ10との違いについても詳述。最大の特徴である「衛星経由の緊急SOS対応」や、画面サイズの拡大など進化ポイントを整理しつつ、「僕はApple Watchを買い続けている理由の一つがこれですよね。Suicaに対応しているので、電車に乗る時も本当に楽」と日常使いでの利便性を強調。バッテリー駆動時間が最大42時間と6時間増えた点にも注目し、「やっぱり42時間の魅力はとても大きいなと思いました。特に出張とかが多いのでね」と、長時間使える安心感を理由に挙げた。



一方で、新チップのS10や5G対応については「使っている感じのテキパキ感とか、あまり違い感じられておりません」と率直な印象を述べ、「そんなにもう新しい体験やられないんですよね。Apple Watchを買ったとしても」と冷静な見解も披露。とはいえ、「気になる価格は、僕の買ったこのチタニウムミラネーゼループの場合は145,800円。ほぼ据え置きなんですよ」と、価格に大きな変動がない点も紹介。



最後は「点数80点、高得点つけたいと思います。ただ、80点以上つけるとなると、すごい新しさを期待したい」と“Apple Watch 愛”と今後への期待を込めて動画を締めくくった。