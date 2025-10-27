Ryota「嫌味な人とは距離を取れ」“心ない一言”を受け流す極意を語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラー・作家のRyotaさんが「【もう舐められない】心ない一言の受け流し方7選／軽く見られても全く動揺しない考え方がこれ！」と題した動画を公開。動画内でRyotaさんは、日常で誰もが体験する「嫌味や意地悪な言葉」をどう受け流すか、その具体的なポイントを7つの観点から語った。
Ryotaさんは冒頭、「人から嫌なこと言われたり、意地悪なことを言われて傷つく体験は多くないですか？そういう時は受け止め方を変えると一気に楽になる」と問題提起。まず最初に“心ない一言”を言う人は「関わってはいけないサイン」だと説く。「嫌味や意地悪っていうのは、トゲだらけな人なんですね。皆さんの心を傷つけるようなトゲをわざわざ持って近寄ってくる性質なんですよ。内容なんてどうでもよくて、『私はトゲがあるよ』って教えてくれてるだけ」と独自例えで解説した。
続いて、「むしろ嫌われた方が楽」だとするアドラー心理学的なアプローチも紹介。「嫌味を言ってくる人と仲良くなりたいですか？正直、一緒にいたくないですよね。だから離れて行ってほしい。むしろこっちが嫌われることで、相手が勝手に去ってくれます」と述べ、無関心でいることの有効性を解説。「あなたが何を言ったって私が友達になることはありませんよ、ぐらいに捉えればいい」という言葉が印象的だ。
さらに「『あなたはそう思うんですね』でOK」と、相手との考えや嗜好が異なることを受け入れるスタンス、自他の線引きこそが重要だと強調。「受け入れられない部分なんて誰にでもある。意見が違っても、別々の道に進めばいい」とし、無理に全員と打ち解けようとしない余裕をすすめた。また、「人間関係は10人中1人くらいは相性が悪い人がいて当然。わざわざ直そうとしなくていいし、もっと無関心でいて大丈夫」と“262の法則”に基づく合理的な割り切り方も提示している。
「私はそうしませんよ」と反面教師として捉える姿勢も紹介。「嫌味を言われたら『私は人にそんなことを言う人間にはならない』と自分の糧にします」とし、ネガティブな経験すら成長の材料にする思考法を説いた。
そして「意見をまともに考えずに距離を取りましょう。嫌味や意地悪は聞くに値しない」ときっぱり。「私たちはアドバイスでも、関係性によって聞くかどうか決めてますよね。内容はどうでもいいことが多いし、ホラー映画が嫌ならチャンネルを変えるように相手とも距離を取ればOK」と述べた。
締めくくりには「心ない一言っていうのは生きている限り必ず言われる。大事なのは相手に反応しすぎず、お互いの個性を尊重できない人と無理に付き合わないこと」と強調。「相手があなたを必要とするのは、嫌味を言うための場合が多い。そんな相手には“意識しない”や“離れる”のが最強。内容を吟味するよりも距離を取る方が圧倒的に楽だと覚えてほしい」と視聴者に呼びかけ、動画を結んでいる。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。