ばんばんざい・ぎし＆桜井美悠、0歳息子と暮らすタワマン新居公開「夜景すごい」「引っ越した理由に感動」と反響
【モデルプレス＝2025/10/26】YouTuberグループ・ばんばんざいのぎしが10月25日、自身のYouTubeチャンネル「ぎし家だけです」を更新。妻でモデルの桜井美悠（みゆみゆ）と0歳の息子と3人で暮らす新居を公開した。
◆ばんばんざい・ぎし＆桜井美悠、新居公開
ぎしは「ついに引っ越しました！」と息子を抱いた桜井とともに並んで報告。以前暮らしていたのは「付き合って同棲始めようって住んだ家」で「結構おしゃれを意識してたデザイナーズマンションだった」と振り返り「ちょっとそろそろ子育てもするし、ファミリー向けの部屋に住んだ方がいいんじゃないかなって」と今回の引っ越しを決めた経緯を説明した。
キッチンは家族の様子が見えるように、リビングの全体が見渡せる配置になっており、ぎしが「おしゃれえええ！」と胸を張った広々としたダイニングルームからは、素晴らしい展望をのぞむことができる。寝室からも展望が見渡せるそうで、ぎしは「4時5時に日の出する時とか『うわあっ今日も始まった』みたいな。最高すぎる」と、嬉しそうに説明した。
きちんと整理され、仕事のパソコンやガジェットがずらりと並べられたぎしの部屋も公開。一番広い部屋は桜井に譲ったといい「裏に何か絶対あるよね。怪しくない？」とぎしが桜井にツッコまれる場面もあった。
◆ばんばんざい・ぎし＆桜井美悠の新居公開に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な部屋」「夜景すごい」「家族想いでほっこり」「引っ越した理由に感動」「広くて住みやすそう」「子育てにぴったり」といったコメントが寄せられている。ぎしと桜井は、2024年9月24日に入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子男児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
