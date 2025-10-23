「現場の雰囲気は、はっきり言ってよくありません。主要キャストの2人の女優さんの関係がピリピリしていて、スタッフたちも細心の注意を払っています」

そう本誌に証言したのは、10月10日にスタートした連続ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）の制作関係者。

このドラマは波瑠（34）と川栄李奈（30）がW主演を務めている。

「転職活動に苦戦するキャリア女性・花村薫を波瑠さんが演じています。そんな彼女がシングルマザーの日高茉海恵（川栄李奈）から、“自分の代わりに娘のお受験の面接を受けてほしい”と持ちかけられて……、というストーリーです。初回放送後の1週間でTVerの再生回数が200万回を突破しており、かなり好評です」（スポーツ紙芸能担当デスク）

好調にもかかわらず、現場のスタッフたちが悩んでいるというのだ。前出の制作関係者が続ける。

「第2回から田中みな実さん（38）が出演しています。田中さんが演じる本橋さゆりは、“穏やかで控えめな性格”で、お受験を通して、波瑠さん演じる薫と“ママ友”になっていくという設定なのです。

しかし実際の現場では、波瑠さんと田中さんの間で友情が芽生えているという様子は一切なく、お2人は、シーン以外ではほとんど口もききません。

ただ、お互いの存在は気になるようです。特に田中さんの物言いは、きつく感じられることもあります。波瑠さんは、田中さんが周囲の人に話していた内容が、自分に対する批判と感じたようで、プロデューサーに相談したこともあったと聞いています」

さらにスタッフたちが凍りつく場面もあったという。

「9月ごろでしたが、撮影の合間に、田中さんが周囲にいた出演者やスタッフたちへ、“みんなでゴハンを食べようよ〜”と、笑顔で声をかけて回ったのですが、波瑠さんだけには声をかけず……。主演女優を差し置いて、まるで座長のような様子に、驚いているスタッフもいました」（前出・制作関係者）

そんな2人の女優の“緊張関係”について、それぞれの事務所に取材したところ――。

《お問い合わせの波瑠の件ですが、田中さんとは現場で仲良くさせていただいております。差し入れをいただいたり、すごく気をつかっていただいておりますので、ご指摘のようなことはありません》（波瑠の所属事務所の担当者）

《そのような事実はありません》（田中の所属事務所の担当者）

スタッフたちがおびえているのもドラマさながらのフェイク（まやかし）ということなのか。

2人を知る芸能プロダクション関係者はこう語る。

「どちらもプロ意識が高く、思ったことが態度に出てしまうところがあるので、誤解を生みやすいという傾向はあると思います。今回の現場では、田中さんのほうがキャリアが短く、頑張ろうとするあまり、主演の波瑠さんを意識しすぎているのかもしれません」

10月11日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）で田中はこう語っていた。

「人と比べなくなった。比べようがないなって思い始めた。役者の世界が広すぎて。逆に比べられないなって」

女優のプライドと現実の間で、田中も悩んでいるのか――。