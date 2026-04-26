テレビ関係者が注目していた4月期ドラマの鈴木京香（57）と波瑠（34）の“元バディー対決”は、どうやら鈴木に軍配が上がりそうだ。“バディーもの”乱立の春ドラマ本命のカギは「女性P」 岡田将生×染谷将太に迫る“対抗勢力”鈴木が主演する「未解決の女警視庁文書捜査官Season3」（テレビ朝日系）のSeason1と2とは波瑠が主演を務めていた。ファンの間ではバディーの鈴木との軽妙な掛け合いが魅力となり、2018年4月期の「1