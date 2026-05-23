タレントで女優の野呂佳代（42）が22日深夜放送のTBSラジオ「JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。俳優業が軌道に乗るキッカケになった作品について語った。パーソナリティーの「バナナマン」設楽統から「テレビドラマとか映画とかに出始めるのって何がキッカケなの？」と質問された野呂。「コツコツ、深夜ドラマとかはこの10年間の間に出させてもらってた。ただ、爆発的にみんなに知ってもらったの