人気女優の突然の発表だった--2025年12月23日、女優の波瑠（34）が俳優の高杉真宙（29）と結婚したことを、自身のInstagramで発表した。【写真を見る】メガネに白セーター姿の波瑠が、高杉にピッタリと寄り添って…デニムパンツは“お揃い”だ結婚をいち早く報じた「スポニチ」によると、2人は2023年4月期放送の『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）での共演をきっかけに、お互いが大好きなオンラインゲームで親交を深めて交