「アヤックスにふさわしくない選手が多すぎる」オランダ名門がチェルシーに１−５で大敗！ 代表OBは痛烈批判「彼らはもう限界だ」【CL】
国内リーグで36回の優勝経験を持つオランダの名門が思わぬ完敗だ。
現地時間10月22日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、板倉滉が所属するアヤックスがイングランドのチェルシーと敵地で対戦。１−５で大敗を喫した。
17分に退場者を出すと、その１分後に先制点を許し、27分には追加点を献上。32分にPKで１点を返すも、そこからさらに２失点し、１−４で前半を終える。
後半も開始早々に５点目を決められ、その後の反撃も実らず、タイムアップを迎えた。なお、板倉はCBでフル出場した。
この屈辱的な敗戦を、オランダ代表OBが痛烈に批判。アヤックスでもプレーしたウェズレイ・スナイデルは試合後、現地メディア『Voetbal International』で「ピッチ上にはアヤックスにふさわしくない選手が多すぎる。彼らはもう限界だ」と嘆いた。
続けて「どんなに多くのシステムを試そうが、何か新しいプランを立てようが意味がない。だが、監督はこの選手たちでやり続けなければならない」とコメントした。
エールディビジの絶対強者は、CLで開幕から３連敗、計11失点で現在最下位。苦しい状況のなか、次戦はリーグでトゥエンテと対戦。悪い流れを断ち切れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
