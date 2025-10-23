【新築マンション高すぎ…】と諦める前に見て！プロが教える「中古マンション」選びのメリット・デメリット
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「マイホームを買うなら、やっぱり新築！」そう考える人は多いでしょう。しかし、近年、新築マンションの価格は高騰の一途をたどり、「とても手が出ない…」と諦めかけている方も少なくないのではないでしょうか。
そんな今だからこそ、目を向けてほしいのが「中古マンション」という選択肢です。新築にはない、中古ならではの魅力やメリットがたくさんあるのです。
今回は、新築マンション販売の経験も持つらくだ不動産株式会社の不動産エージェント、村山洋一さんと八巻侑司さんが、中古マンション選びのポイントと、新築と比較した際のメリット・デメリットを徹底解説します。
◾️メリット①：豊富な選択肢から「本当に合う物件」を選べる
新築マンションの場合、デベロッパー（販売会社）ごとに取り扱う物件が限られるため、提案される選択肢はどうしても偏りがちです。
「新築販売の担当者は、自社物件を売ることが仕事なので、他社の物件と比較して客観的にアドバイスすることは難しいのが現実です。一方、中古マンションであれば、市場に出ている全ての物件が比較対象。エリアや価格、間取りなど、お客様の希望条件に合わせて、本当に最適な一戸をフラットな視点から提案できます」と村山さんは語ります。
◾️メリット②：「学区を変えたくない」を叶えられる
お子様のいる家庭にとって、「学区」は住まい選びの最重要項目の一つです。しかし、希望の学区内にタイミングよく新築マンションが供給されるとは限りません。
「エリアを限定して探す場合、中古マンションのほうが圧倒的に選択肢が豊富です。お子様の転校を避けたい、親御様の近くに住みたい、といった『エリアを変えられない』というニーズに応えやすいのは、中古マンションの大きなメリットです」と八巻さんは指摘します。
◾️メリット③：「実物」を見て、納得して購入できる
新築マンションの多くは、完成前にモデルルームを見て購入を決めなければなりません。しかし、実際に完成した部屋がイメージと異なったり、予期せぬ問題が発覚したりするケースも…。
「中古マンションなら、実際の部屋の日当たりや眺望、風通しはもちろん、携帯電話の電波状況といった細かな点まで、自分の目で確認してから購入できます。『こんなはずじゃなかった』というギャップが少ないのは、中古ならではの安心感です」（村山さん）
さらに、居住中の物件であれば、売主様に直接、住み心地や近隣の情報をヒアリングできるという、新築にはない大きなメリットもあります。
◾️メリット④：「管理状態」を確認できる
マンションの資産価値や住み心地を長期的に左右するのが「管理組合」の活動状況です。新築の場合、管理状態は未知数ですが、中古ならこれまでの実績を確認できます。
「長期修繕計画が定期的に見直されているか、修繕積立金は計画通りに積み立てられているか、コミュニティ活動は活発か…。こうした管理の実態を購入前に確認できるのは、中古マンションの非常に大きなアドバンテージです」（八巻さん）
◾️デメリットも理解しておこう
一方で、中古マンションならではの注意点もあります。近年、建築コストの高騰により、新築マンションでは設備のグレードが抑えられたり、天井高が低くなったりする傾向が見られます。
「5年前、10年前の中古マンションの方が、かえって仕様が高いというケースも珍しくありません。ただし、築年数が経過している分、設備の劣化や隠れた不具合のリスクは当然あります。購入前にホームインスペクション（住宅診断）などを活用し、建物の状態をしっかり確認することが重要です」（村山さん）
【まとめ】
新築マンションの高騰が続く今、中古マンションは非常に魅力的な選択肢です。豊富な選択肢、エリアの限定しやすさ、実物を確認できる安心感、そして管理状態の透明性。これらのメリットを理解し、デメリットへの対策をしっかり講じれば、新築以上に満足度の高い住まい探しが実現できる可能性も十分にあります。
「新築しか考えていなかった」という方も、ぜひ一度、中古マンションに目を向けてみてはいかがでしょうか。
