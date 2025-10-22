世界的に展開しているアメリカの老舗旅行メディアが特集した「2026年に行くべき世界の旅行先25選」に日本から唯一山形県が選ばれました。県は外国人観光客のさらなる増加に期待を寄せています。



「行くべき世界の旅行先25選」は世界170か国以上で展開しているアメリカの老舗旅行メディア「ナショナルジオグラフィック」が去年から発表しているもので、今回、日本からは唯一、山形県が選ばれました。選出の理由として、日本の人気観光地がオーバーツーリズムに苦しむ中、別世界のような静寂のひとときを提供していると紹介されています。

旅行スポットとして蔵王のスキー場と温泉、写真映えする尾花沢市の銀山温泉のほか、出羽三山の山伏修行、月山の夏スキー、飯豊町の白川湖のカヌーツアーなどが挙げられています。アジアでは山形県の他に中国の北京やフィリピンのマニラなどが選ばれています。

「ナショナルジオグラフィック」の「行くべき世界の旅行先25選」では去年、国内から石川県の金沢市が選ばれています。今回の選出を受け県は「山形の魅力が国際的に認められたもので、チャンスと捉え県の魅力を世界に向けPRしていきたい」と外国人観光客の増加に期待を寄せています。

