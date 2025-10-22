高熱で寝込んでいた女の子に、猫さんが優しく寄り添って…？強い絆で結ばれたふたりの姿に、涙する視聴者さんが続出しています。

話題となった投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「健気で可愛い」「優しさに涙が止まらなくなりました」「本当にすてきな姉弟だな～」といったコメントが寄せられました。

【動画：幼い頃からずっと仲良しな女の子と猫】

仲良し姉弟

YouTubeチャンネル『猫と人間の家族』に投稿されたのは、姉弟のように仲良しだという小学生の娘さん「ジョア」ちゃんと、真っ白な次男猫「トコ」ちゃんの心温まる光景を収めた動画です。

トコちゃんが子猫の頃から、ふたりはいつも一緒。5年が経った今も、ふたりの仲は変わらず…どころか、さらに深まっているそう。毎晩一緒に眠り、時には抱き合っている姿も見られるほどラブラブなのだそうです。そして、辛い時にも…。

寄り添うトコちゃん

38度を超える高熱を出したジョアちゃんが、ぐったりした様子で寝込んでしまったある日のこと。ジョアちゃんのお腹の上に上半身を乗せて、ぴったりと寄り添うトコちゃんの姿があったといいます。

最初は少し離れて見守っていたそうですが、普段と様子が違うジョアちゃんのことが心配だったのでしょう。いつものように遊びに誘うこともなく、そっと優しく寄り添っていたというトコちゃん。電気を消しても離れようとせず、ママさんには「俺に任せろ」と看病を買って出てくれたように見えたそうです。

いつでもそばに

その後もジョアちゃんの近くには、常に心配そうに見守るトコちゃんの姿があったそう。少し熱が下がったジョアちゃんも、ぎゅっと抱きしめてお礼を伝えていたのだとか。トコちゃんの優しさやお互いを思いやる姿、強い絆が感じられる様子に心がじんわりと温まります。

トコちゃんのおかげもあってか、翌日にはジョアちゃんの体調はすっかり良くなっていたそう。どこかホッとした様子で、嬉しそうにお礼のなでなでを受け取るトコちゃんなのでした。

投稿には「ジョアちゃんの看病してくれるなんてトコちゃん可愛すぎます」「本当にジョアちゃんのこと好きなんだね♡」「トコちゃん、健気だなぁ…」「ネコと人間がこんなにも信頼関係を築くことができるのですね」「感動して涙です」「ジョアちゃんの元気の源はまさしくトコちゃんですね♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫と人間の家族』では、たくさんの猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。トコちゃんとジョアちゃんの可愛いラブラブシーンも、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫と人間の家族」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。