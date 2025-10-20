「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクのリバン・モイネロ投手が激高してグラブを投げつけるシーンがあった。

七回２死から代打・マルティネスに対し、変化球を振ってもらえず四球を出してしまった。するとモイネロの感情が爆発。何か言葉を発してグラブを投げつけた。

好投の左腕が見せたまさかの行動にスタンドはざわついた。同点に追いつかれた後、四回１死から打者１０人連続アウトの離れ業を見せていた。それだけに悔しさを隠せなかったとみられる。

これを見たソフトバンクベンチはすぐさま倉野コーチがマウンドへ。そして球場を埋めたソフトバンクファンは歓声で後押しした。モイネロは後続を打ち取り、７回まで１失点。小久保監督がベンチで笑みを浮かべながら歩み寄ってねぎらうと、助っ人左腕も笑みを浮かべていた。

試合後の共同会見でインタビュアーからグラブをたたきつけたシーンについて問われると「マウンドで感情を出したことはこれまでなかったかもしれない。三振をとれる状況だったので、単純に悔しさが表に出てしまった」と明かしていた。